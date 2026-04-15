Союзники України під час засідання Контактної групи Рамштайн домовилися виділити Україні $4 млрд для посилення ППО та більш ніж $1,5 млрд на БпЛА.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Скільки грошей виділили союзники за результатами Рамштайну

Міністр зауважив, що Україна системно протидіє ворогу та нарощує результат своєї боротьби.

Він нагадав, що попри одну з найскладніших зим і масовані атаки ракетами й дронами українським захисникам вдалося впоратися та вистояти.

– За завданням президента ми посилили протиповітряну оборону, стримуємо й виснажуємо ворога на полі бою. Паралельно тиснемо на економіку агресора, зокрема в енергетиці, обмежуючи його здатність фінансувати війну, – пояснив Федоров.

Очільник Міноборони уточнив, що ці результати стали можливими завдяки спільній роботі з партнерами. Він висловив подяку кожній країні Контактної групи за внесок у посилення оборони України.

– Окремо — за підтримку ППО, зокрема в межах ініціативи PURL, та постачання ракет до систем Patriot. Сьогодні маємо нові внески до PURL від Бельгії, Норвегії, Болгарії, Литви та Естонії, – наголосив міністр.

Серед ключових рішень партнерів:

Велика Британія пообіцяла найбільший пакет підтримки у сфері дронів цього року.

Німеччина – інвестиції в $4 млрд у посилення ППО. Ще $600 млн нададуть на розвиток спроможностей deep strike і mid strike.

Нідерланди вирішили спрямувати €248 млн на БпЛА.

Норвегія дає Україні $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на логістичний хаб.

Іспанія передасть €215 млн у межах SAFE та підсилює ППО додатковими ракетами до Patriot.

Канада також робить внески: $15 млн до фонду NSATU, $42 млн на чеську ініціативу та $17 млн на критичне інженерне обладнання.

Литва від себе виділила $39 млн на чеську ініціативу, $29 млн на PURL, а також підсилює Сили оборони бронетехнікою і підтримує реабілітацію військових.

Бельгія вирішила спрямувати €75 млн на чеську ініціативу, €75 млн на німецьку ініціативу ППО та €85 млн на коаліцію дронів. Також підтримує F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот.

Естонія – долучилася до посилення ППО сумою в $13 млн на PURL.

Окремо Федоров відзначив ініціативу з посилення ППО, започатковану німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом, в межах якої уже залучено €2 млрд на термінові поставки.

Крім іншого, прозвучали важливі сигнали підтримки від Великої Британії, Німеччини та Канади щодо подальшого розширення співпраці.

Також Україна на Рамштайні представила партнерам новий проєкт для тренування AI на бойових даних.

Серед головних пріоритетів міністр назвав наступні:

посилення ППО;

розвиток дронів і ракет;

забезпечення фронту боєприпасами підвищеної дальності.

– Допомога Україні сьогодні — це внесок у спільну безпеку. Дякую Президенту за лідерство на міжнародній арені. Разом з партнерами наближаємо справедливий і тривалий мир, – підсумував Михайло Федоров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в результаті нової зустрічі країн-партнерів у форматі Рамштайну Україна отримала нову допомогу з ППО, дронами та внески в програму PURL.

