Служба безпеки та Сили безпілотних систем Збройних сил України знищили ворожі ешелони з пальним під окупованим Луганськом.

Знищено ешелони з пальним РФ біля Луганська

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовими 1 окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ продовжують системно знищувати логістику та військові ресурси російських окупантів.

Під час розвідувальних заходів Служба безпеки встановила, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним.

Це пальне призначалося для забезпечення російської військової техніки.

– Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point, – повідомила СБУ в Telegram.

У результаті ударів було знищено цистерни з нафтопродуктами. Також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

У відомстві наголосили, що СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовно позбавляти ворога ресурсів для ведення війни.

Нагадаємо, у лютому безпілотники Служби безпеки України завдали удару по Редкінському дослідному заводу в Тверській області Росії.

Підприємство виготовляє компоненти пального для крилатих ракет, якими РФ атакує Україну.

Після влучань на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

