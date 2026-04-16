В Киеве после массированной атаки повреждена производственная площадка ДТЭК и пострадал сотрудник компании.

Атака на Киев: повреждена производственная площадка ДТЭК

– В частности, пострадал наш коллега. Ему уже оказали всю необходимую помощь. Есть разрушения административных зданий и производственных цехов, повреждены 15 автомобилей, — говорится в сообщении.

Бригады ДТЭК работают на месте и ликвидируют последствия удара.

– Это была тяжелая ночь для всей страны. Искренне сочувствуем всем пострадавшим. Светлая память погибшим, — добавили в ДТЭК.

Напомним, что в результате массированного обстрела Украины 16 апреля в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Киевской областях введены аварийные отключения света.

Также под атакой была энергетическая инфраструктура Юга Украины, в результате чего частично обесточены потребители Николаевской и Херсонской областей.

