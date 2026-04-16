У Києві через атаку РФ пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК, постраждав співробітник
У Києві після масованої атаки пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК та постраждав співробітник компанії.
– Зокрема, постраждав наш колега. Йому вже надали всю необхідну допомогу. Є руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів, – йдеться у повідомленні.
Бригади ДТЕК працюють на місці та ліквідовують наслідки удару.
– Це була важка ніч для всієї країни. Щиро співчуваємо всім постраждалим. Світла памʼять загиблим, – додали у ДТЕК.
Нагадаємо, що в результаті масованого обстрілу України 16 квітня у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Київській областях введені аварійні відключення світла.
Також під атакою була енергетична інфраструктура Півдня України, внаслідок чого частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей.