У Києві після масованої атаки пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК та постраждав співробітник компанії.

Атака на Київ: пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК

– Зокрема, постраждав наш колега. Йому вже надали всю необхідну допомогу. Є руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів, – йдеться у повідомленні.

Бригади ДТЕК працюють на місці та ліквідовують наслідки удару.

– Це була важка ніч для всієї країни. Щиро співчуваємо всім постраждалим. Світла памʼять загиблим, – додали у ДТЕК.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що в результаті масованого обстрілу України 16 квітня у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Київській областях введені аварійні відключення світла.

Також під атакою була енергетична інфраструктура Півдня України, внаслідок чого частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.