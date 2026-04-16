С 1 апреля 2026 года пользователям доступна обновленная версия приложения Резерв+. Чтобы и в дальнейшем пользоваться военно-учетным документом и другими функциями, приложение необходимо обновить до актуальной версии.

Как обновить Резерв+ на телефоне

Как обновить Резерв+ на телефоне

Обновить приложение можно стандартным способом через официальные магазины приложений, а именно через App Store или Google Play.

Для этого достаточно найти Резерв+ в магазине и нажать кнопку обновления, если она доступна. После установки новой версии приложение автоматически начнет работать с обновленными параметрами безопасности.

Как обновить Резерв+ на Android:

Чтобы обновить приложение Резерв+ на Android, необходимо зайти в Google Play Market.

Далее нужно найти приложение Резерв+ (обязательно от Министерства обороны Украины) и нажать кнопку Обновить в правом верхнем углу. Если кнопка Обновить не отображается и доступна только опция Открыть, это означает, что на устройстве уже установлена последняя версия приложения. В таком случае можно включить автоматическое обновление, чтобы в дальнейшем не проверять это вручную.

Как обновить Резерв+ на iPhone:

Если у вас не Android, а iPhone, процедура очень похожа.

Нужно зайти в App Store, найти в поиске приложение Резерв+ и нажать кнопку Обновить.

Чтобы не пропустить новые версии, рекомендуется включить автоматическое обновление приложения.

Как обновить Резерв+ автоматически:

На iOS это делается через Настройки, Приложения, Резерв+ и нажатие кнопки Включить фоновое обновление.

На Android нужно открыть Резерв+ в Google Play, нажать три точки в правом верхнем углу и включить автообновление.

Как обновить Резерв+ за границей

Украинцы призывного возраста, в частности те, кто находится за границей, могут обновлять свои военно-учетные данные через Резерв+.

Если приложение слетело или не открывается, придется полностью удалить Резерв+ или обновить его. Проблема в том, что чаще всего повторная авторизация в приложении осуществляется через банкинг или Дія, которых у украинца за границей может не быть.

Для украинцев, находящихся за границей и не имеющих доступа к украинским банковским сервисам или приложению Дія, предусмотрены альтернативные способы обновления данных через Резерв+ и само приложение.

Как обновить Резерв+ — инструкция, если нет BankID или Дія:

Если приложение не работает или его невозможно обновить, удалите приложение и попробуйте загрузить его заново. Помимо банковского обслуживания, в Резерв+ можно войти с помощью электронной подписи. Если у вас есть действующая украинская электронная подпись (КЭП/ЭЦП), ее можно использовать для авторизации в приложении. Для этого нужно загрузить файл ключа, ввести пароль и после входа обновить и подтвердить свои данные. Оформить электронную подпись дистанционно. В случае отсутствия электронной подписи ее можно получить онлайн через аккредитованные центры сертификации ключей (АЦСК), которые предоставляют услуги дистанционного оформления через официальные платформы.

Если приложение не отображает данные, можно обратиться в службу технической поддержки или передать актуальную информацию через официальные контакты ТЦК по месту учета. В таком случае обязанность по обновлению данных также считается выполненной.

Помимо приложения, военно-учетные данные можно обновить через официальные электронные каналы ТЦК и СП — электронную почту или телефон, указанные на сайте соответствующего центра. Это позволяет выполнить требование обновления даже без установленного приложения.

Как обновить Резерв+ через Дію

Резерв+ и Дія — это разные сервисы, которые не взаимозаменяемы. В Резерв+ происходит обновление и проверка данных, а в Дія отображается уже сформированный военно-учетный документ с QR-кодом.

После обновления данных в реестре документ автоматически появляется в Дії.

Если данные не обновляются или возникают технические ошибки, в приложении Резерв+ доступна функция исправления данных в режиме онлайн. В более сложных случаях рекомендуется обратиться в службу поддержки Резерв+.

