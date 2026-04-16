З 1 квітня 2026 року користувачам доступна оновлена версія застосунку Резерв+. Щоб і надалі користуватися військово-обліковим документом та іншими функціями, застосунок необхідно оновити до актуальної версії.

Як оновити Резерв+ до останньої версії, читайте в нашому матеріалі.

Як оновити Резерв+ на телефоні

Оновити застосунок можна стандартним способом через офіційні магазини додатків, а саме через App Store або Google Play.

Для цього достатньо знайти Резерв+ у магазині та натиснути кнопку оновлення, якщо вона доступна. Після встановлення нової версії застосунок автоматично почне працювати з оновленими параметрами безпеки.

Як оновити Резерв+ на Android:

Для того щоб оновити застосунок Резерв+ на Android, необхідно увійти в Google Play Market.

Далі потрібно знайти застосунок Резерв+ (обов’язково від Міністерства оборони України) і натиснути кнопку Оновити у правому верхньому кутку.

Якщо кнопка Оновити не відображається і доступна лише опція Відкрити, це означає, що на пристрої вже встановлена остання версія застосунку. У такому випадку можна увімкнути автоматичне оновлення, щоб надалі не перевіряти це вручну.

Як оновити Резерв+ на Iphone:

Якщо у вас не Android, а iPhone, процедура дуже схожа.

Потрібно зайти в App Store, знайти в пошуку застосунок Резерв+ і натиснути кнопку Оновити.

Щоб не пропускати нові версії, рекомендується увімкнути автоматичне оновлення застосунку.

Як оновити Резерв+ автоматично:

На iOS це робиться через Параметри, Програми, Резерв+ та натиснути кнопку увімкнути фонове оновлення.

На Android варто відкрити Резерв+ у Google Play, натиснути три крапки у правому верхньому куті та увімкнути автооновлення.

Як оновити Резерв+ за кордоном

Українці призовного віку, зокрема ті, хто перебуває за кордоном, можуть оновлювати свої військово-облікові дані через Резерв+.

Якщо застосунок злетів чи не відкривається, доведеться повністю видаляти Резерв+ або оновити його. Проблема в тому, що найчастіше повторна авторизація у застосунку здійснюється через банкінг чи Дію, яких може не бути в українця за кордоном.

Для українців, які перебувають за кордоном і не мають доступу до українських банківських сервісів або застосунку Дія, передбачені альтернативні способи оновлення даних через Резерв+ та самого застосунку.

Як оновити Резерв+ — інструкція, якщо немає BankID або Дії:

Якщо застосунок не працює або немає змоги його оновити, видаліть додаток та спробуйте знову його завантажити. Окрім банкінгу, можна увійти у Резерв+ за допомогою електронного підпису. Якщо у вас є чинний український електронний підпис (КЕП/ЕЦП), його можна використати для авторизації в застосунку. Для цього потрібно завантажити файл ключа, ввести пароль і після входу оновити та підтвердити свої дані. Оформити електронний підпис дистанційно. У разі відсутності електронного підпису його можна отримати онлайн через акредитовані центри сертифікації ключів (АЦСК), які надають послуги дистанційного оформлення через офіційні платформи.

Якщо застосунок не відображає дані, можна звернутися до технічної підтримки або передати актуальну інформацію через офіційні контакти ТЦК за місцем обліку. У такому випадку обов’язок щодо оновлення даних також вважається виконаним.

Окрім застосунку, військово-облікові дані можна оновити через офіційні електронні канали ТЦК та СП — електронну пошту або телефон, вказані на сайті відповідного центру. Це дозволяє виконати вимогу оновлення навіть без встановленого застосунку.

Як оновити Резерв+ через Дію

Резерв+ і Дія — це різні сервіси, які не взаємозамінні. У Резерв+ відбувається оновлення та перевірка даних, а в Дії відображається вже сформований військово-обліковий документ із QR-кодом.

Після оновлення даних у реєстрі документ автоматично з’являється у Дії.

Якщо дані не оновлюються або виникають технічні помилки, у застосунку Резерв+ доступна функція виправлення даних онлайн. У складніших випадках рекомендується звернутися до служби підтримки Резерв+.

