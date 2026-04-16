За прошедшие сутки и в ночь на 16 апреля Силы обороны Украины нанесли огненное поражение ряду важных российских объектов.

Об этом сообщает Генштаб.

Как ВСУ атаковали инфраструктуру РФ

Отмечается, что среди пораженных объектов – Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсе, Краснодарский край, РФ).

В Генштабе отметили, что Туапсинский НПЗ производит переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

– Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте. Масштабы ущерба уточняются, – говорится в сообщении.

Кроме этого, украинские защитники поразили район сосредоточения тактической группы 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (БРК Бастион) (Севастополь, ТОТ АР Крым).

В то же время под удары по ПВО РФ попали в:

зенитный ракетный комплекс Бук-М2 (Богатовка, ТОТ Запорожской обл.);

зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь (Феодосия, ТОТ АР Крым);

зенитный ракетный комплекс Оса (Водяное, ТОТ Донецкой обл.).

Кроме того, поражены пункты управления БПЛА россиян в районах населенных пунктов Вербовое Запорожской области и Голая Пристань в Херсонской области.

Украинские военные ударили и по живой силе противника, в частности, в районах населенных пунктов Родинское и Уютное Донецкой области, а также в пункте управления врага в районе Ровно на Донетчине.

Потери противника еще уточняются.

Удар по нефтетерминалу порта Туапсе: детали от СБУ

В СБУ, между тем, рассказали, что также участвовали в сделках по нефтетерминалу порта Туапсе.

Там уточнили, что этот нефтетерминал является единственным производственным комплексом вместе с Туапсинским НПЗ, принадлежащим компании Роснефть.

Известно, что там производят бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии, что играет немаловажную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта.

– В результате удара повреждены глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводная инфраструктура, а также емкости резервуарного парка морского терминала и Туапсинского НПЗ. После попадания зафиксирован сильный пожар. Дополнительно была поражена многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е, – заявил источник в СБУ Фактам ICTV.

В СБУ пообещали, что “хлопок” на российских НПЗ будет и дальше, поскольку они являются абсолютно законными военными целями.

Напомним, в начале апреля стало известно, что работа НПЗ Лукойл и терминала в Новороссийске была парализована после ударов дронов.

