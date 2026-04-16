ЗСУ уразили Туапсинський НПЗ та низку військових об’єктів РФ – Генштаб
- ЗСУ уразили Туапсинський НПЗ і нафтотермінал, після влучань виникла пожежа.
- Під удар потрапили системи ППО РФ та пункти управління.
- Також уражено райони зосередження військ і об’єкти Чорноморського флоту РФ.
За минулу добу та у ніч проти 16 квітня Сили оборони України завдали вогневого ураження низці важливих російських об’єктів.
Про це повідомляє Генштаб.
Як ЗСУ атакували інфраструктуру РФ
Зазначається, що серед уражених об’єктів – нафтопереробний завод Туапсинский (Туапсе, Краснодарський край, РФ).
В Генштабі наголосили, що Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік. Також це підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.
– Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Масштаби збитків уточнюються, – йдеться у повідомленні.
Окрім цього українські оборонці уразили район зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (БРК Бастион) (Севастополь, ТОТ АР Крим).
Водночас під удари по ППО РФ потрапили:
- зенітний ракетний комплекс Бук-М2 (Багатівка, ТОТ Запорізької обл.);
- зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир (Феодосія, ТОТ АР Крим);
- зенітний ракетний комплекс Оса (Водяне, ТОТ Донецької обл.).
Крім того, уражено пункти управління БпЛА росіян в районах населених пунктів Вербове Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.
Українські військові вдарили й по живій силі противника, зокрема, в районах населених пунктів Родинське та Затишне Донецької області, а також – в пункті управління ворога у районі Рівнополя на Донеччині.
Наразі втрати противника ще уточнюються.
Удар по нафтотерміналу порту Туапсе: деталі від СБУ
В СБУ, тим часом, розповіли, що також брали участь в операції по нафтотерміналу порту Туапсе.
Там уточнили, що цей нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ, він належить компанії Роснєфть.
Відомо, що там виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії, що відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту.
– Внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково було уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 50Н6Е, – заявило джерело в СБУ Фактам ICTV.
В СБУ пообіцяли, що “бавовна” на російських НПЗ палатиме й надалі, оскільки вони є абсолютно законними воєнними цілями.
Нагадаємо, напочатку квітня стало відомо, що роботу НПЗ Лукойлу та термінал у Новоросійську було паралізовано після ударів дронів.