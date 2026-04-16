За минулу добу та у ніч проти 16 квітня Сили оборони України завдали вогневого ураження низці важливих російських об’єктів.

Про це повідомляє Генштаб.

Як ЗСУ атакували інфраструктуру РФ

Зазначається, що серед уражених об’єктів – нафтопереробний завод Туапсинский (Туапсе, Краснодарський край, РФ).

В Генштабі наголосили, що Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік. Також це підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

– Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Масштаби збитків уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього українські оборонці уразили район зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (БРК Бастион) (Севастополь, ТОТ АР Крим).

Водночас під удари по ППО РФ потрапили:

зенітний ракетний комплекс Бук-М2 (Багатівка, ТОТ Запорізької обл.);

зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир (Феодосія, ТОТ АР Крим);

зенітний ракетний комплекс Оса (Водяне, ТОТ Донецької обл.).

Крім того, уражено пункти управління БпЛА росіян в районах населених пунктів Вербове Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.

Українські військові вдарили й по живій силі противника, зокрема, в районах населених пунктів Родинське та Затишне Донецької області, а також – в пункті управління ворога у районі Рівнополя на Донеччині.

Наразі втрати противника ще уточнюються.

Удар по нафтотерміналу порту Туапсе: деталі від СБУ

В СБУ, тим часом, розповіли, що також брали участь в операції по нафтотерміналу порту Туапсе.

Там уточнили, що цей нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ, він належить компанії Роснєфть.

Відомо, що там виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії, що відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту.

– Внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково було уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 50Н6Е, – заявило джерело в СБУ Фактам ICTV.

В СБУ пообіцяли, що “бавовна” на російських НПЗ палатиме й надалі, оскільки вони є абсолютно законними воєнними цілями.

Нагадаємо, напочатку квітня стало відомо, що роботу НПЗ Лукойлу та термінал у Новоросійську було паралізовано після ударів дронів.

Пов'язані теми:

