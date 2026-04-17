В Чернигове после массированной атаки РФ 17 апреля временно остановила работу Черниговская ТЭЦ. Из-за этого для потребителей приостановили подачу горячей воды.

Об этом сообщили в Черниговском городском совете.

Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу 17 апреля: что известно

Как отмечают в горсовете, объекты критической инфраструктуры подверглись целенаправленному поражению, что повлияло на стабильность их функционирования.

Из-за этого по состоянию на 17 апреля для потребителей КП Теплокоммунэнерго приостановлена подача горячей воды.

Сейчас на объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство предприятия. Продолжается оценка масштабов повреждений.

Точные сроки возобновления поставок горячей воды пока не определены.

Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, что в ночь на 17 апреля российские войска массированно атаковали Чернигов ударными беспилотниками.

По данным Черниговского городского совета и Черниговоблэнерго, в городе зафиксировано попадание по промышленному объекту, в результате чего возник пожар.

Также под удар попали другие объекты городской инфраструктуры, в частности энергетические.

Из-за повреждения без электроснабжения остались около 6 тыс. абонентов.

