У Чернігові після масованої атаки РФ 17 квітня тимчасово зупинила роботу Чернігівська ТЕЦ. Через це для споживачів призупинили подачу гарячої води.

Про це повідомили у Чернігівській міській раді.

Як зазначають у міськраді, об’єкти критичної інфраструктури зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування.

Через це станом на 17 квітня для споживачів КП Теплокомуненерго призупинено подачу гарячої води.

Наразі на об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства. Триває оцінка масштабів пошкоджень.

Точні терміни відновлення постачання гарячої води поки що не визначені.

Мешканців просять зберігати спокій і з розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 квітня російські війська масовано атакували Чернігів ударними безпілотниками.

За даними Чернігівської міської ради та Чернігівобленерго, у місті зафіксовано влучання по промисловому об’єкту, внаслідок чого виникла пожежа.

Також під удар потрапили інші об’єкти міської інфраструктури, зокрема енергетичні.

Через пошкодження без електропостачання залишилися близько 6 тис. абонентів.

