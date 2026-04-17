Для багатьох українців закордонний паспорт є основним документом для пересування між країнами, працевлаштування та отримання офіційних послуг.

У разі завершення строку дії паспорта або його втрати виникає необхідність оформлення нового документа через дипломатичні установи України за кордоном, що нині супроводжується додатковими вимогами.

Чи потрібен Резерв+ для отримання закордонного паспорта, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Чи можливо отримати закордонний паспорт без Резерв+ у 2026 році у консульстві

Для громадян України, які перебувають за межами держави, процедура оформлення закордонного паспорта має свої особливості. Окремі правила передбачені для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Як пояснюють у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України, під час звернення до дипломатичних установ така категорія громадян повинна додатково надати військово-обліковий документ. Йдеться про електронний формат, сформований у застосунку Резерв+.

Водночас документ має бути актуальним, тож його необхідно згенерувати не раніше ніж за 72 години до подання заяви.

Процедура оформлення закордонного паспорта передбачає подання визначеного пакета документів до посольства або консульства України.

Громадяни, які досягли 14-річного віку, повинні особисто звернутися до установи. Заява-анкета формується безпосередньо консулом у присутності заявника, після чого її потрібно перевірити та підписати.

Серед основних документів, які необхідно надати:

чинний або попередні закордонні паспорти (за наявності);

внутрішній паспорт — у формі ID-картки або книжечки;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомості про нього;

витяг із реєстру територіальної громади про місце проживання в Україні або підтвердження його відсутності;

документ, що підтверджує законність перебування за кордоном (за наявності).

За оформлення закордонного паспорта стягується консульський збір. Його розмір є уніфікованим, однак фактична сума залежить від курсу валюти країни перебування. Актуальні тарифи публікуються на сайтах відповідних дипломатичних установ.

Стандартний строк виготовлення документа може сягати до трьох місяців. Це пов’язано з необхідністю доставки паспорта дипломатичною поштою з України.

Чи можливо отримати закордонний паспорт без Резерв+ у ДП Документ

У Державній міграційній службі України повідомили про оновлення правил оформлення паспортних документів для громадян, зокрема чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном.

Зміни передбачені урядовим рішенням щодо внесення змін до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, підготовленим Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони та ДМС.

Згідно з новими правилами, чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України, можуть оформлювати як внутрішній паспорт, так і закордонний без необхідності особисто подавати військово-обліковий документ.

У Паспортному сервісі ДП Документ підтвердили, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт без фізичного пред’явлення військово-облікового документа або застосунку Резерв+.

Відтепер перевірка статусу військового обліку відбувається автоматично — цю функцію виконують працівники закордонних підрозділів ДП Документ під час прийому заяви.

Процедура оформлення документів у ДП Документ:

громадянин звертається до закордонного підрозділу ДП Документ із заявою на оформлення паспорта;

під час обробки даних працівники установи самостійно перевіряють інформацію в державних реєстрах;

якщо відомості про особу відсутні в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, їх автоматично передають до цього реєстру;

після внесення інформації формується військово-обліковий документ у електронному вигляді;

лише після цього запускається процедура виготовлення паспорта.

Тож фактично без ВОД оформлення паспорта не здійснюється. Однак під час оформлення паспорта в консульстві необхідно надати електронний ВОД, сформований у Резерв+, тоді як у ДП Документ за відсутності е-ВОД його можуть сформувати на місці.

Чи потрібно подавати військово-облікові документи

Як наголошують у ДМС, у межах оновленого порядку громадянам більше не потрібно самостійно надавати паперові або електронні військово-облікові документи.

Уся необхідна перевірка здійснюється автоматично через державні реєстри. Водночас, якщо особа раніше не перебувала на військовому обліку, її можуть внести до нього без проходження військово-лікарської комісії.

Громадяни мають можливість пришвидшити отримання документа. Для цього передбачено оформлення експрес-доставки за власний кошт через міжнародні поштові сервіси.

Щоб скористатися такою опцією, необхідно заздалегідь подати відповідну заявку, оплатити послугу та надати до консульства підтвердження разом із заявою на доставку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.