Навчання українських пілотів на винищувачах Gripen може початися цього року.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної заяви для преси у Львові разом зі шведським монархом Карлом XVI Густавом.

Президент наголосив на важливості нової програми для посилення української протиповітряної оборони та розвитку майбутнього авіафлоту.

– Також вдячні за нову програму посилення захисту нашого неба, щодо нашого майбутнього сучасного повітряного флоту з літаків шведського виробництва, літаків Gripen. Ми дуже розраховуємо – про це будемо говорити сьогодні з Його Величністю, – що вже наші пілоти почнуть тренування, навчання цього року, — сказав глава держави.

Президент також подякував Швеції за підтримку України.

Зеленський додав, що Швеція на 2026 рік виділила на підтримку України €4 млрд.

Він відзначив внесок королеви Сильвії у гуманітарні програми.

За словами Зеленського, королева Швеції бере участь у зусиллях із повернення викрадених Росією українських дітей.

– Вона (королева Сільвія, – Ред.) в постійному контакті з першою леді України. Ми вдячні за також за підтримку програми шкільного харчування для наших дітей в Україні, – сказав Зеленський.

Король Швеції Карл XVI Густав сьогодні розпочав візит до України. Разом із Володимиром Зеленським вони вшанували пам’ять загиблих українських військових.

Нагадаємо, Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для посилення захисту від безпілотників типу Shahed та інших повітряних загроз.

Системи допоможуть українській протиповітряній обороні ефективніше боротися з масованими атаками дронів і ракет.

