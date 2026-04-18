Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 18 апреля 2026 года — ситуация на фронте
Всего на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 118 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Враг нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 38 авиационных ударов, сбросил 128 управляемых авиабомб.
Сейчас смотрят
Кроме того, привлек для поражения 4031 дрон-камикадзе и совершил 2396 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2026 года
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1515-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.