Всего на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 118 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Враг нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 38 авиационных ударов, сбросил 128 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 4031 дрон-камикадзе и совершил 2396 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2026 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1515-е сутки.

