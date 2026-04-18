Загалом на фронті протягом минулої доби зафіксовано 118 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 38 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 4031 дрон-камікадзе та здійснив 2396 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1515-ту добу.

