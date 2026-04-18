В направлении Чосового Яра русские войска пытались совершить прорыв в полосе обороны 24 отдельной механизированной бригады, применив бронетехнику и мобильные средства. Атака была сорвана, противник понес потери.

Об этом пишут в группировке войск Восток.

ВСУ сорвали наступление РФ в Часовом Яру: что известно

По данным группировки войск Восток, российские силы привлекли к штурму пять боевых бронированных машин, танк, а также около десяти мотоциклов и несколько квадроциклов, пытаясь прорвать оборону украинских подразделений в направлении Часового Яра.

Благодаря скоординированным действиям разведки, подразделений БПЛА, артиллерии и пехоты попытка прорыва была остановлена.

— Наша разведка, дроны, артиллерия, пехота – сработали слаженно. Прорыв сорван. Противник успеха не имел, – говорится в сообщении.

⚡️Часів Яр. Окупанти пішли на прорив у смузі 24 бригади. Застосували 5 ББМ, танк, 10 мотоциклів, квадроцикли. Розвідка, дрони, артилерія, піхота — спрацювали злагоджено. Прорив зірвано. Противник успіху не мав. Втрати ворога — на відео. Бій за місто триває! pic.twitter.com/w0s3vx5DDG — 24 ОМБр імені короля Данила (@24th_brigade) April 18, 2026

В результате боя подтверждены потери российских сил: уничтожена одна боевая бронированная машина, еще одна повреждена. Поражены десять мотоциклов и два квадроцикла. Также ликвидированы шесть окупантов, еще шесть получили ранения.

В группировке войск Восток сообщили, что боевые действия в этом направлении продолжаются.

Напомним, украинские контрнаступательные действия на Гуляйпольском и Александровском направлениях ослабили российские позиции на Покровском направлении и усложняют планы армии РФ по весенне-летней наступательной операции вдоль всей линии фронта.

По словам аналитиков ISW, украинские контратаки ставят российское командование перед сложным выбором: либо удерживать занятые позиции и реагировать на удары ВСУ, либо сосредотачивать силы на наступательных действиях на других участках фронта.

