В войсках РФ усиливается дефицит боеприпасов и сбои в связи, что затрудняет координацию подразделений и влияет на их способность удерживать позиции.

Об этом сообщили агенты движения Атеш.

Ситуация в армии РФ: что известно

По данным движения, среди российских военных все чаще обсуждают нехватку боеприпасов для отдельных видов артиллерии.

Сейчас смотрят

Речь идет о так называемом “снарядном голоде”, который непосредственно влияет на возможность подразделений вести огонь.

Из-за этого снижается эффективность обороны и усложняется удержание позиций.

Отдельной проблемой остается связь в подразделениях российской армии.

По данным Атеш, используемые системы работают нестабильно и легко подавляются украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате военные теряют координацию, а управление на отдельных участках фронта фактически нарушается.

В движении отмечают, что эти трудности уже воспринимаются самими российскими военными как системные.

В то же время ресурсы постепенно истощаются, что приводит к дальнейшему снижению эффективности подразделений.

Напомним, что в ночь на 19 апреля Силы обороны Украины поразили предприятие Атлант Аэро в Таганроге, которое производит ударные дроны Молния и комлектующие к дронам Орион, а также ряд складов и логистических объектов РФ на временно оккупированных территориях.

Кроме того, было зафиксировано поражение складов боеприпасов, цистерн с горюче-смазочными материалами и материально-технических средств, что влияет на снабжение российских подразделений.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.