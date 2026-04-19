Партизаны выяснили, на какие проблемы в армии РФ жалуются россияне
В войсках РФ усиливается дефицит боеприпасов и сбои в связи, что затрудняет координацию подразделений и влияет на их способность удерживать позиции.
Об этом сообщили агенты движения Атеш.
Ситуация в армии РФ: что известно
По данным движения, среди российских военных все чаще обсуждают нехватку боеприпасов для отдельных видов артиллерии.
Речь идет о так называемом “снарядном голоде”, который непосредственно влияет на возможность подразделений вести огонь.
Из-за этого снижается эффективность обороны и усложняется удержание позиций.
Отдельной проблемой остается связь в подразделениях российской армии.
По данным Атеш, используемые системы работают нестабильно и легко подавляются украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате военные теряют координацию, а управление на отдельных участках фронта фактически нарушается.
В движении отмечают, что эти трудности уже воспринимаются самими российскими военными как системные.
В то же время ресурсы постепенно истощаются, что приводит к дальнейшему снижению эффективности подразделений.
Напомним, что в ночь на 19 апреля Силы обороны Украины поразили предприятие Атлант Аэро в Таганроге, которое производит ударные дроны Молния и комлектующие к дронам Орион, а также ряд складов и логистических объектов РФ на временно оккупированных территориях.
Кроме того, было зафиксировано поражение складов боеприпасов, цистерн с горюче-смазочными материалами и материально-технических средств, что влияет на снабжение российских подразделений.