У військах РФ посилюється дефіцит боєприпасів і збої у зв’язку, що ускладнює координацію підрозділів і впливає на їхню здатність утримувати позиції.

Про це повідомили агенти руху Атеш.

Ситуація в армії РФ: що відомо

За даними руху, серед російських військових дедалі частіше обговорюють нестачу боєприпасів для окремих видів артилерії.

Зараз дивляться

Ідеться про так званий “снарядний голод”, який безпосередньо впливає на можливість підрозділів вести вогонь.

Через це знижується ефективність оборони та ускладнюється утримання позицій.

Окремою проблемою залишається зв’язок у підрозділах російської армії.

За даними Атеш, системи, що використовуються, працюють нестабільно і легко приглушуються українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Через це військові втрачають координацію, а управління на окремих ділянках фронту фактично порушується.

У русі зазначають, що ці труднощі вже сприймаються самими російськими військовими як системні.

Водночас ресурси поступово виснажуються, що призводить до подальшого зниження ефективності підрозділів.

Нагадаємо, що вночі проти 19 квітня Сили оборони України уразили підприємство Атлант Аеро в Таганрозі, яке виробляє ударні дрони Молния та компоненти до БпЛА Оріон, а також низку складів і логістичних об’єктів РФ на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, було зафіксовано ураження складів боєприпасів, цистерн із пально-мастильними матеріалами і матеріально-технічних засобів, що впливає на постачання російських підрозділів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.