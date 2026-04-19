Патрульні поліцейські, що тікали від терориста під час стрілянини у Києві 18 квітня, є досвідченими.

Про це заявив під час брифінгу 19 квітня начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков.

– Патрульні, що тікали від терориста, є досить досвідченими: чоловік працював з 2024 року, а жінка в поліції з 2015 року, – розповів він.

За його словами, підготовка поліцейських проводиться завжди. Правоохоронці займаються вогневою та тактичною підготовкою. Вони проводять час в тирі, стріляють зі зброї.

Зараз дивляться

За його словами, поліцейські, які прибули вчора на виклик, знайшли у під’їзді поранених жінку та дитину.

Правоохоронці побігли до машини за аптечкою, паралельно жінка попереджала їх про людину зі зброєю у під’їзді.

Після пострілів патрульні побігли до авто, оскільки не розуміли, звідки постріли. Дитина побігла за ними, інші поліцейські узяли хлопчика до себе та оцінили поранення.

Поліцейські виймали свою зброю, але не застосовували її. За правилами мав бути попереджувальний постріл або застосування зброї у разі загрози. Однак цього не сталося.

– Але в цьому випадку він її (зброю, – Ред.) навіть не застосував, – зазначив він.

Нагадаємо, в суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Далі він захопив заручників у магазині, стріляв у поліцейських під час затримання.

Зі зловмисником намагалися сконтактувати перемовники. Зрештою його ліквідували.

Наразі розслідуються дії патрульних поліцейських, які під час теракту в Києві залишили дитину в небезпеці під час подій у Голосіївському районі.

На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року відкрито кримінальне провадження.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков повідомив, що подав рапорт на звільнення після теракту у Києві.

Фото: Євгеній Жуков

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.