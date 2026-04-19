Загроза з боку Білорусі для України зберігається, однак військової активності на кордоні наразі немає.

Про це вранці 19 квітня в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: що відомо

Станом на 19 квітня ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною та, попри це, перебуває під постійним контролем українських Сил оборони.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, наразі поблизу українського кордону не спостерігається значної активності щодо переміщення техніки чи особового складу ані з боку білоруської армії, ані російських підрозділів, які можуть перебувати на території Білорусі.

Водночас Мінськ і надалі утримує там певну кількість своїх сил. Така ситуація, каже речник ДПСУ, зберігається ще з 2022 року: підрозділи періодично ротують, однак їхня чисельність не збільшується.

— Загроза з території Білорусі нікуди не зникала. Тим паче, що Білорусь продовжує підтримувати Росію. І, звісно, що підрозділи розвідок мають активно стежити за тим, що відбувається на території самої Білорусі. Не виключено, що в будь-який момент Росія може продовжити тиснути на Білорусь, щоб вона більш масштабно долучилася до війни, розв’язаної проти нашої країни, – заявив Демченко.

Речник Державної прикордонної служби України наголосив, що Україна продовжує зміцнювати оборонні рубежі на північному напрямку, зокрема розбудовує фортифікації та інженерні укріплення, аби бути готовою до будь-якого розвитку подій.

Окремо він зазначив, що торік на кордоні з Білоруссю зросла кількість спроб незаконного перетину, однак цьогоріч такої тенденції не спостерігається. Найбільше порушень, за даними ДПСУ, фіксують на ділянках кордону з Румунією та Молдовою.

Нагадаємо, 17 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія знову намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України.

За даними української розвідки, у прикордонних районах Білорусі триває розбудова дорожньої інфраструктури у напрямку України, а також облаштування артилерійських позицій.

Президент також повідомив, що російські війська змінюють розташування своїх підрозділів. За його оцінкою, це може свідчити про спробу заповнити нестачу живої сили на окремих напрямках.

На цьому тлі, за словами глави держави, зростання військової активності в Білорусі не здається випадковим.

Також Зеленський доручив передати білоруському керівництву, що Україна готова дати відсіч будь-яким загрозам та захищати свою незалежність.

