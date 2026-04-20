У тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили два великі десантні кораблі РФ та знищили радіолокаційну станцію, яку використовували окупанти.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, у ніч із 18 на 19 квітня спецпідрозділ ГУР МО України Примари провів операцію на території тимчасово окупованого Криму.

Під ударами опинилися два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ — Ямал і Ніколай Фільченков.

У момент атаки вони перебували в Севастопольській бухті. У ГУР зазначили, що обидва кораблі виведені з ладу.

Окрім кораблів, українські розвідники знищили радіолокаційну станцію Подльот-К1.

Цей комплекс використовувався російськими військами для виявлення повітряних цілей.

Орієнтовна вартість РЛС становить близько $5 млн.

Що відомо про великий десантний корабель Ямал

ВДК проєкту 775 Ямал — це десантний корабель, побудований у 1988 році.

Його довжина становить понад 112 метрів, а вантажомісткість дозволяє перевозити до 500 тонн техніки та десанту.

Орієнтовна вартість такого корабля перевищує $80 млн.

Що відомо про великий десантний корабель Ніколай Фільченков

ВДК проєкту 1171 Ніколай Фільченков — старіший корабель, побудований у 1975 році.

Він здатний перевозити до 1000 тонн вантажу, включно з бронетехнікою та значною кількістю військових.

Його орієнтовна вартість становить понад $70 млн.

Раніше Служба безпеки України також повідомляла про ураження російських кораблів у Криму.

Зокрема, під час однієї з операцій спецпризначенці СБУ атакували одразу три судна, серед яких великі десантні кораблі Ямал і Азо.

Крім того, внаслідок ударів було пошкоджено важливі елементи військової інфраструктури — зокрема радіолокаційні системи, комунікаційне обладнання та паливні резервуари.

