У Ніжині Чернігівської області діти розглядали пістолет, який 11-річний хлопець знайшов на вулиці і приніс додому. Пролунав постріл і його друг отримав поранення ноги.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

– Сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Ніжин 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з предмета, що схожий на травматичний пістолет, – ідеться у повідомленні.

На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

За словами друга постраждалого, 11-річного хлопчика, він знайшов пістолет три дні тому, після чого приніс його додому і сховав.

У день події до нього в гості прийшов 12-річний друг, якому він вирішив показати знайдений предмет.

Під час того, як діти розглядали пістолет, стався постріл, унаслідок чого 12-річний хлопчик отримав поранення ноги.

Постраждалого госпіталізували до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Загрози його життю немає.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Пістолет вилучено та направлено на експертне дослідження.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у Чернігові 19 квітня правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину на вулиці.

Встановлено, що двоє чоловіків із ознаками алкогольного сп’яніння рухалися вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

