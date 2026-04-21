В 2026 году в Украине вступили в силу обновленные правила трудоустройства людей с инвалидностью, которые существенно изменили подход к выполнению работодателями социальных обязательств.

Речь идет о положениях закона №4219-IX, которые пересмотрели как систему ответственности бизнеса, так и механизмы отчетности.

Теперь вместо классических штрафов за невыполнение квоты введен другой подход, а именно целевой взнос. То есть работодатель, который не обеспечил необходимое количество рабочих мест для людей с инвалидностью, должен уплатить специальный взнос, который направляется на поддержку их трудоустройства.

И только в случае неуплаты этого взноса могут применяться штрафные санкции.

Есть ли утвержденная форма отчета по лицам с инвалидностью и куда подавать документы, читайте в нашем материале.

Кто подпадает под действие новых требований

Обновленные правила касаются всех работодателей, как юридических лиц, так и физических лиц-предпринимателей, если у них работает не менее восьми сотрудников. При этом важное уточнение: работники, привлеченные исключительно по гражданско-правовым договорам, в расчет не включаются.

Есть и случаи, когда взнос не уплачивается. Это возможно, если штат меньше восьми человек, если квота полностью выполнена или если речь идет о дипломатических учреждениях.

Как работает квота и что учитывается

Размер требований зависит от количества работников. Если на предприятии работает от 8 до 25 человек — достаточно одного трудоустроенного работника с инвалидностью. Если же штат превышает 25 человек, то устанавливается норматив в 4% от общей численности персонала. Для отдельных сфер, в частности медицинских и реабилитационных учреждений, этот показатель снижен до 2%.

При этом учитывается, что работники должны быть официально трудоустроены с полной или адаптированной занятостью и получать зарплату не ниже минимальной.

Если при расчетах получаются дробные значения, они округляются по общим математическим правилам. А рабочие места, связанные с тяжелыми или опасными условиями труда, в квоту не включаются.

Когда подавать отчет по лицам с инвалидностью

Еще одно важное изменение — это переход к ежеквартальной отчетности. Раньше работодатели подавали отчеты раз в год, теперь это нужно делать каждые три месяца. Отчет за первый квартал необходимо подать до 11 мая 2026 года.

Согласно статье 18-2 закона Украины №875-XII, работодатели должны подавать отчетность в органы Пенсионного фонда в сроки, определенные для единого социального взноса. Однако в настоящее время действует переходный период.

Когда уплачивать взнос на трудоустройство лиц с инвалидностью

Взнос уплачивается в течение 10 дней после истечения крайнего срока подачи отчетности. Фактически это означает, что отчетный цикл составит около 40 дней после окончания квартала.

Отчет по лицам с инвалидностью: куда подавать

Пока управление системой не передано полностью Пенсионному фонду, поэтому подача отчетов и уплата взносов осуществляются через налоговые органы. То есть отчеты подаются в ГНС.

Новая модель меняет саму логику взаимодействия между государством и работодателями, ведь теперь акцент делается не на санкциях, а на финансовом участии в системе поддержки занятости людей с инвалидностью.

Отчет по лицам с инвалидностью: где взять форму

По состоянию на 21 апреля 2026 года официальная форма отчета еще не утверждена. Отсутствие утвержденной формы отчетности оставляет для бизнеса ряд организационных вопросов открытыми, которые еще должны быть урегулированы дополнительными подзаконными актами.

