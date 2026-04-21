У 2026 році в Україні почали діяти оновлені правила працевлаштування людей з інвалідністю, які суттєво змінили підхід до виконання роботодавцями соціальних зобов’язань.

Ідеться про норми закону №4219-IX, які переглянули як систему відповідальності бізнесу, так і механізми звітності.

Тепер замість класичних штрафів за невиконання квоти запроваджено інший підхід, а саме цільовий внесок. Тобто роботодавець, який не забезпечив необхідну кількість робочих місць для людей з інвалідністю, має сплатити спеціальний внесок, який спрямовується на підтримку їхнього працевлаштування.

І лише у випадку несплати цього внеску можуть застосовуватися штрафні санкції.

Чи є затверджена форма звіту по особах з інвалідністю та куди подавати документи, читайте в нашому матеріалі.

Хто потрапляє під дію нових вимог

Оновлені правила стосуються всіх роботодавців, як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців, якщо в них працює щонайменше вісім співробітників. Водночас важливе уточнення: працівники, залучені виключно за цивільно-правовими договорами, у розрахунок не включаються.

Є й випадки, коли внесок не сплачується. Це можливо, якщо штат менший ніж вісім осіб, якщо квоту повністю виконано або якщо йдеться про дипломатичні установи.

Як працює квота і що враховується

Розмір вимог залежить від кількості працівників. Якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб — достатньо одного працевлаштованого працівника з інвалідністю. Якщо ж штат перевищує 25 осіб, тоді встановлюється норматив у 4% від загальної чисельності персоналу. Для окремих сфер, зокрема медичних і реабілітаційних установ, цей показник знижений до 2%.

При цьому враховується, що працівники мають бути офіційно працевлаштовані з повною або адаптованою зайнятістю і отримувати зарплату не нижче мінімальної.

Якщо при розрахунках виходять дробові значення, вони округлюються за загальними математичними правилами. А робочі місця, пов’язані з важкими або небезпечними умовами праці, у квоту не включаються.

Коли подавати звіт по особах з інвалідністю

Ще одна важлива зміна — це перехід до щоквартального звітування. Раніше роботодавці подавали звіти раз на рік. Тепер це потрібно робити що три місяці. За перший квартал звіт потрібно подати до 11 травня 2026 року.

Згідно зі статтею 18-2 закону України №875-XII, роботодавці мають подавати звітність до органів Пенсійного фонду у строки, визначені для єдиного соціального внеску. Та наразі триває перехідний період.

Коли сплачувати внесок на працевлаштування осіб з інвалідністю

Внесок сплачується протягом 10 днів після завершення граничного строку подання звітності. Фактично це означає, що звітний цикл становитиме близько 40 днів після завершення кварталу.

Звіт по особах з інвалідністю: куди подавати

Поки адміністрування системи повністю не передано Пенсійному фонду, тому подання звітів і сплата внесків здійснюються через податкові органи. Тобто звіти подаються у ДПС.

Нова модель змінює саму логіку взаємодії між державою і роботодавцями, адже тепер акцент робиться не на санкціях, а на фінансовій участі у системі підтримки зайнятості людей з інвалідністю.

Звіт по особах з інвалідністю: де взяти форму

Станом 21 квітня 2026 року офіційна форма звіту ще не затверджена. Відсутність затвердженої форми звітності залишає для бізнесу низку організаційних питань відкритими, які ще мають бути врегульовані додатковими підзаконними актами.

Пов'язані теми:

