Для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) абитуриенты получают приглашение, которое содержит информацию о дате, времени и месте проведения тестирования. Они доступны в персональных кабинетах участников на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Как узнать место дату и время проведения НМТ-2026 и когда придет приглашение — читайте в материале Фактов ICTV.

Приглашение на НМТ-2026: когда придет и где смотреть

Регистрация на НМТ в 2026 году началась 5 марта и продлилась до 2 апреля. Приглашения на основную сессию тестирования размещаются в личных кабинетах участников не позднее чем за десять календарных дней до начала тестирования.

Сейчас смотрят

Поскольку основная сессия НМТ проходит с 20 мая по 25 июня 2026 года, приглашения будут доступны для скачивания с 10 мая 2026 года.

Напоминаем, что проведение тестирования запланировано на период:

20 мая — 25 июня — основная сессия НМТ;

17 июля — 24 июля — дополнительная сессия НМТ.

Результаты НМТ-2026 будут обнародованы:

до 3 июля — участники основной сессии;

до 29 июля — участники дополнительной сессии.

Приглашение на НМТ-2026: как узнать дату проведения

Дату, место и время проведения тестирования каждый участник найдет в своем приглашении в личном кабинете.

Чтобы узнать точную дату, время и место проведения НМТ-2026, участникам необходимо:

Войти в свой персональный кабинет на официальном сайте УЦОКО

Загрузить приглашение, которое будет доступно в соответствии с указанными выше сроками.

Ознакомиться с деталями, указанными в приглашении, о проведении тестирования.

Важно регулярно проверять свой персональный кабинет, чтобы своевременно получить информацию.

Напоминаем, что для допуска в экзаменационный центр участнику необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и сертификат национального мультипредметного теста за 2026 год.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.