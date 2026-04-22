Когда придет приглашение на НМТ-2026 и как узнать дату и время проведения тестирования
Для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) абитуриенты получают приглашение, которое содержит информацию о дате, времени и месте проведения тестирования. Они доступны в персональных кабинетах участников на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Приглашение на НМТ-2026: когда придет и где смотреть
Регистрация на НМТ в 2026 году началась 5 марта и продлилась до 2 апреля. Приглашения на основную сессию тестирования размещаются в личных кабинетах участников не позднее чем за десять календарных дней до начала тестирования.
Поскольку основная сессия НМТ проходит с 20 мая по 25 июня 2026 года, приглашения будут доступны для скачивания с 10 мая 2026 года.
Напоминаем, что проведение тестирования запланировано на период:
- 20 мая — 25 июня — основная сессия НМТ;
- 17 июля — 24 июля — дополнительная сессия НМТ.
Результаты НМТ-2026 будут обнародованы:
- до 3 июля — участники основной сессии;
- до 29 июля — участники дополнительной сессии.
Приглашение на НМТ-2026: как узнать дату проведения
Дату, место и время проведения тестирования каждый участник найдет в своем приглашении в личном кабинете.
Чтобы узнать точную дату, время и место проведения НМТ-2026, участникам необходимо:
- Войти в свой персональный кабинет на официальном сайте УЦОКО.
- Загрузить приглашение, которое будет доступно в соответствии с указанными выше сроками.
- Ознакомиться с деталями, указанными в приглашении, о проведении тестирования.
Важно регулярно проверять свой персональный кабинет, чтобы своевременно получить информацию.
Напоминаем, что для допуска в экзаменационный центр участнику необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и сертификат национального мультипредметного теста за 2026 год.