Для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) абітурієнти отримують запрошення, яке містить інформацію про дату, час та місце проведення тестування. Воно доступне в персональних кабінетах учасників на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Запрошення на НМТ-2026: коли прийде та де дивитися

Реєстрація на НМТ у 2026 році розпочалася 5 березня та тривала до 2 квітня. Запрошення на основну сесію тестування розміщуються в персональних кабінетах учасників не пізніше ніж за десять календарних днів до початку тестування.

Оскільки основна сесія НМТ відбувається з 20 травня до 25 червня 2026 року, запрошення стануть доступні для завантаження з 10 травня 2026 року.

Нагадуємо, що проведення тестування заплановано на період:

20 травня — 25 червня — основна сесія НМТ;

17 липня — 24 липня — додаткова сесія НМТ.

Результати НМТ-2026 будуть оприлюднені:

до 3 липня — учасники основної сесії;

до 29 липня — учасники додаткової сесії.

Запрошення на НМТ-2026: як дізнатися дату проведення

Дату, місце та час проведення тестування кожен учасник дізнається у своєму запрошенні в особистому кабінеті.

Щоб дізнатися точну дату, час та місце проведення НМТ-2026, учасникам необхідно:

Увійти до свого персонального кабінету на офіційному сайті

Завантажити запрошення, яке буде доступне відповідно до вказаних вище термінів.

Ознайомитися з деталями, зазначеними в запрошенні, щодо проведення тестування.

Важливо регулярно перевіряти свій персональний кабінет, щоб своєчасно отримати інформацію.

Нагадуємо, що для допуску до екзаменаційного центру учаснику необхідно мати документ, що посвідчує особу, та сертифікат національного мультипредметного тесту за 2026 рік.

Пов'язані теми:

