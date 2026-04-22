Президент Владимир Зеленский заявил, что состоялось выполнение договоренности с ЕС о разблокировании кредита в €90 млрд для Украины и 20 пакета санкций против России.

— Сейчас фактически уже происходит выполнение нашей договоренности с Евросоюзом о разблокировании пакета поддержки для Украины объемом €90 млрд на два года, а также нового санкционного пакета против России за эту войну, — отметил глава государства.

По его словам, “разблокирование — правильный сигнал в существующих обстоятельствах”, поскольку Россия прекратит войну только тогда, когда будут достаточными поддержка Украины и давление на РФ.

Президент подчеркнул, что “Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Европейским Союзом, даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода Дружба”.

Сейчас смотрят

— Рассчитываем, что и с европейской стороны будет то, что нужно для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины. Важно, чтобы европейский пакет поддержки заработал оперативно, — отметил глава государства.

Он добавил, что должна состояться беседа с европейскими лидерами об открытии кластеров для Украины, поскольку условия для этого выполнены.

Зеленский также сказал, что будет продолжаться работа над усилением санкций против РФ.

По словам президента, дальнейшее развитие энергетической системы Европы должно происходить таким образом, чтобы Россия потеряла возможность давления через энергоснабжение.

Напомним, сегодня Европейский Союз инициировал процедуру утверждения решения о выделении Украине €90 млрд и согласовании 20-го пакета санкций против России.

Украина возобновила работу трубопровода Дружба. Ожидается, что поставки в Словакию и Венгрию могут возобновиться утром четверга, 23 апреля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.