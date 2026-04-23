Київ має рішення щодо Донбасу, яке задовольнить українців в першу чергу. Ніхто не збирається віддавати території Донецької та Луганської областей.

Про це на 18-му Київському Безпековому Форумі заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов.

Що сказав Буданов про Донбас

За словами Кирила Буданова, червоні лінії питанні території Донецької та Луганської областей дуже прості і всім зрозумілі.

– Ми нічого не визнаємо. Цього не буде. Хто б там що не намагався. Стосовно Донбасу – ми знайдемо, я певен, рішення, яке задовольнить нас. Бо це наша земля. І ніхто тут не в праві торгувати землею, – зауважив він.

Очільник ОП наголосив, що у сучасній ситуації Україна, якщо вона буде слабкою, взагалі ніхто з нею розмовляти не буде.

Буданов заявив також, що внутрішня сила країни – єдність, стійкість і здатність боротися, а зовнішня – робота з партнерами.

– Якщо ми будемо роз’єднані зсередини, все інше не має жодного значення. Нам можна закинути мільйони танків і дронів, але якщо немає єдності, це не працюватиме. Ми всі маємо об’єднатися незалежно від того, подобаємося ми один одному чи ні. Це потрібно заради спільної мети, заради виживання, – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вихід Сил оборони з Донбасу, на якому наполягає російська сторона, став би стратегічним програшем для України.

