Made in Ukraine стало брендом: Зеленский о дронах, выходе с Донбасса и угрозе для Балтии

Дроны как система защиты для других государств

Оксана Соколова: Сейчас у нас оборонное сотрудничество – это Германия, Великобритания, Ближний Восток, Норвегия, Нидерланды.

Владимир Зеленский: Нордические страны – очень хорошо.

Оксана Соколова: То есть формируется такой глобальный рынок производства оружия, по крайней мере, относительно дронов, правда?

Владимир Зеленский: Это защита. Безусловно, большинство этих дронов – это защита. А защита бывает разная. Вы защищаете границы. Сегодня наши ребята научились делать так называемые мертвые зоны.

Что такое мертвая зона? Когда мы держим дронами ту или иную зону, чтобы враг не мог войти. Безусловно, его технику, которая заходит, ребята сжигают, и я им за это благодарен. Но главное – вы держите это под контролем.

Сегодня это система, работающая как во время войны, так и для превентивной защиты во время мира для других государств. Для защиты границ и энергетики.

Украина как часть нового оборонного союза

Оксана Соколова: Если у нас есть такие уникальные возможности, рассматривается ли возможность создания нового оборонного союза? Если нас не берут в НАТО, может ли Украина сама…

Владимир Зеленский: Я подходил к этому вопросу, как к усилению Европейского Союза. Мы хотим быть в ЕС. И я уверен: если некоторые представители ЕС не будут делать ошибок, мы там будем. Это вопрос времени. Почему ошибок? Потому что мы уже сегодня усиливаем ЕС.

Оксана Соколова: С точки зрения безопасности – точно.

Владимир Зеленский: Прежде всего. Безопасность сегодня – приоритет для всех. Для всех континентов. Мы говорим о Европе. Мы здесь находимся.

Как бы больно это ни звучало для наших людей, но учитывая географию и риски, мы – фортификация для всей Европы. По крайней мере, по этому направлению. Поэтому мы, безусловно, усиливаем Европу.

Союз, который, по моему мнению, мог бы быть значительно сильнее – это союз Норвегии, Украины, Великобритании и Турции. Это четыре страны, которых не хватает Европейскому Союзу. Зачем? Потому что Турция и Украина – мы говорили об этом с нашими турецкими коллегами, у нас хорошие отношения, – вместе эта армия сильнее российской.

Я считаю, что и украинская армия не уступает российской, но там много людей, есть разные моменты. Но Украина и Турция…

Оксана Соколова: В партнерстве.

Владимир Зеленский: В партнерстве эта армия сильнее. Начиная с контроля Черного моря и заканчивая контролем воздушного пространства.

По Турции есть вопросы – законов, реформ, европейского законодательства. Я знаю, что есть вопросы к Турции. Знаю, что Великобритания вышла из Европейского Союза.

Знаю, что у Норвегии много разных систем и экономических связей с ЕС. Но все равно считаю: эти четыре страны сделали бы ЕС сильнейшим союзом в мире с лучшей безопасностью в мире

Оксана Соколова: То есть вы имеете в виду новый союз или расширение именно ЕС?

Владимир Зеленский: Мы не ищем альтернативу. Я просто считаю, что эти четыре страны очень сильны и могут усилить ЕС. Но и отдельно эти четыре страны – это очень сильный союз.

О Венгрии и 90 миллиардах на оборону

Оксана Соколова: В этом контексте – по поводу последних заявлений Мадяра, который высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС, но не против разблокирования кредита на 90 миллиардов. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества с ним и эти заявления?

Владимир Зеленский: Сейчас есть окно возможностей для трехсторонних отношений. Уже можно говорить о трехстороннем формате, потому что это ЕС и Венгрия, хотя Венгрия является полноправным членом ЕС, но все равно это уже такие отношения.

При предыдущем руководстве они хотели в определенной степени стоять в стороне. Но у ЕС есть разные программы, без которых Венгрии сложно. Венгерскую инфраструктуру усиливает именно ЕС. Не напротив.

Украине эти деньги нужны для защиты Украины и ЕС, включая Венгрию. Поэтому это окно возможностей для налаживания двусторонних отношений между Украиной и Венгрией. Мы только за.

И я думаю, что все эти перспективы есть. Если все хотят конструктивного, честного диалога. Мы к этому всегда готовы. 90 миллиардов евро нужны нам, чтобы усилить нашу армию, усилить защиту неба. На PURL денег для того, чтобы покупать у американцев баллистику, не хватает.

90 миллиардов нужно брать – часть оттуда и отдавать на PURL. Да, мы благодарны немцам. Британцы дали 100 миллионов, немцы дают, норвежцы дают, нидерландцы дают больше всего – на PURL, на антибаллистику. Мы сейчас говорим со шведами, чтобы они немного добавили.

Мы были в Нидерландах. Премьер-министр дал 250 миллионов на дроны. Я ему очень благодарен, у нас хорошие отношения. Все эти шаги важны, когда это вовремя. Потому что мы потом будем платить вдвое больше. Поэтому я думаю, что мы можем сегодня все это наладить.

Это окно возможностей для Украины, Венгрии и Европейского Союза. Знаю, есть болезненный вопрос для нас – нефтепровод Дружба.

О нефтепроводе Дружба и отношениях с Венгрией

Оксана Соколова: Когда он заработает? Хотела спросить, заработает ли?

Владимир Зеленский: До конца апреля он будет готов работать. ЕС знает мою позицию: я не поддерживаю продажу российской нефти. Я знаю, что для венгров это условие.

Немцы, как и все страны ЕС, говорят: мы договаривались по поводу 2027 года. Они с венграми договаривались, что до 2027 это может работать, но за это время они должны подготовить альтернативный источник. Поэтому мы со своей стороны проделаем то, что пообещали. До конца апреля.

Венгры, думаю, выполнят то, что они пообещали – разблокируют 90 миллиардов. Европейский Союз выполнит то, что пообещал – договорятся с венграми, с новым правительством и другими. Украина все сделала – открывайте нам первый кластер. А потом шаг за шагом, без торможения, открывайте следующие кластеры, приближайте нас к членству в ЕС. Я считаю, что у каждой из этих сторон сегодня есть шанс на восстановление уважения друг к другу.

И деньги хотелось бы вернуть (деньги Ощадбанка, – Ред.). Они там у нас кое-какие деньги забрали.

Оксана Соколова: Кстати, эта история зависла?

Владимир Зеленский: А с кем говорить? Будем уже говорить с Мадяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги Орбан просто украл.

Почему Орбан проиграл

Оксана Соколова: Как вы думаете, почему он проиграл? Орбан. Где он просчитался?

Владимир Зеленский: Я много раз это говорил. Со мной не соглашались многие лидеры. На ненависти нельзя выигрывать постоянно. На ненависти можно тактически выиграть, но стратегически точно проиграть.

Выборы в Венгрии – это стратегический проигрыш Орбана. Я делал все, чтобы наладить с ними отношения. Даже когда он вешал билборды с ненавистью ко мне, я говорил, что я – выбор народа Украины. Ненависть ко мне – это проекция ненависти к украинцам. А потом они начали в своих месседжах это подтверждать.

Запрещать оружие, поддержку Украины – это ведь не против меня лично. Это против Вооруженных Сил и наших людей. Блокировать транзит – и мы вынуждены искать другие пути. Вспомните, шаг за шагом так и было.

Они запретили логистику из-за себя, запретили поддержку, блокировали санкционные пакеты. Двадцатый санкционный пакет заблокирован. Убирали из списков, которые мы представляли, российских олигархов. Убирали эти названия, эти имена.

Наконец начали блокировать кластеры. И наконец рассказывали, что это из-за неуважения к меньшинствам. Это ложь. Я встречаюсь с меньшинством, мы делаем все, что они хотят. И вот вам 90 миллиардов. И это уже стратегический проигрыш. Он построил свою кампанию по ненависти к украинцам. А венгры, венгерский народ, показали ему: мы с этим не согласны.

О справедливости, а не о прощении

Оксана Соколова: Очень хотелось бы, конечно, чтобы когда-нибудь эта политика ненависти и в России сработала.

Владимир Зеленский: Там сложнее. Сложнее, потому что война. Полномасштабная война. Простить сложно. И нужно, чтобы мы говорили не о прощении, а о справедливости. Люди, которые отдавали такие приказы, преступные приказы должны отвечать в соответствии с международным правом, в соответствии с законодательством.

Второе – это, безусловно, возмещение. Извиняться, безусловно, будут следующие политики. Эти политики, я уверен, не будут. И все будет зависеть от того, как закончится война.

О переговорах с участием США и самом быстром формате окончания войны

Оксана Соколова: Какие сегодня шансы не то чтобы разблокировать, а как-то активизировать переговоры, если к нам приедут американские переговорщики – Уиткофф и Кушнер? Во-первых, приедут ли? Во-вторых, станет ли это каким-нибудь толчком?

Владимир Зеленский: Мы не должны делать по приезду Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа какую-то особую сенсацию, потому что мы с ними на контакте. И я считаю, что их приезд нужен не нам, а им. Почему? Потому что ездить в Москву и не приезжать в Киев – это неуважение. Я понимаю, у нас более сложная логистика.

Если они не желают, будем встречаться в других странах. Мы ведь не о месте, мы же о результате. Они в контакте по телефону и по телефону выражают желание продолжать коммуникацию и переговоры. Вопрос в том, что россияне не хотят заканчивать. Даже иногда мы не говорим о справедливом формате. Мы говорим о формате, в котором сегодня это быстрее всего можно закончить.

Это формат “стоим, где стоим”, контактная линия. Это самый быстрый формат как прекратить, как говорят американцы, убийства. И нужно, чтобы в этот формат играли все серьезные люди. Не играли свою игру, а было одинаковое понимание.

Мы хотим формат не сложный, потому что все, что очень сложно, очень сложно контролировать в исполнении. Давайте сначала прекратим огонь. Долговременно. Это может быть окончание войны в боевой форме, военной форме. А дальше перейдем к следующим, уже дипломатическим шагам.

Почему требование выйти с Донбасса для Украины неприемлемо

Владимир Зеленский: Но если условие только одно – выйти…

Оксана Соколова: С Донбасса.

Владимир Зеленский: Понимаете, это выглядит так, что без нас договорились. Вопрос в сфере безопасности номер один: мы выходим с Донбасса, потому что они так хотят.

Оксана Соколова: Из Донецкой области.

Владимир Зеленский: Да, из Донецкой области. Там еще есть село, у нас есть часть Луганской области, она маленькая, но, тем не менее. Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей.

Безусловно, стратегически это для нас проигрыш. Стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, защитная линия – мы становимся слабее. И когда вам дают сигнал, например, наши американские партнеры: ведь можно построить новые сооружения. Можно. Это время. Но зачем? Они готовы давать деньги. А для чего нам это делать?

Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии, которые вы построите в поле. Здесь вопросы урбанизированной зоны, вопросы 200 тысяч живущих там людей, вопрос того, что мы делаем шаг назад и морально ослабляем нашу армию. Вопрос, сколько людей там уже погибло.

Я считаю, что такой шаг сегодня безответственен. Какие гарантии безопасности дают Украине?

Если на контактной линии нет присутствия наших партнеров, то почему россиянам через некоторое время снова не начать наступление? Я просто не понимаю почему? Я не вижу причин. Что будет их ограничивать? Что именно? К примеру, США говорят: например, президент Трамп. Хорошо. Два с половиной года. А что потом будем делать?

О риске нового наступления России и возможной угрозе для Балтии

Оксана Соколова: Господин президент, что вы думаете по поводу последних публикаций The Washington Post о том, что Путин чуть ли не в мае дал задачу двинуться на одну из стран Европейского Союза или Балтии, чтобы переключить внимание и обострить ситуацию?

Владимир Зеленский: Ограничение доступа к социальным сетям в РФ связано не с тем, чтобы ограничить критику главы государства. На мой взгляд, задача поглубже – чтобы не было бунтов.

Из-за чего могут произойти бунты у северного соседа? На мой взгляд, через несколько вещей. Прежде всего – из-за большой общей мобилизации.

Мобилизация в России – это мобилизация людей из центральных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Это означает, что в России никто не будет воспринимать мобилизацию такого уровня.

Сегодня она спрятана в контракты. Но чтобы сделать всеобщую мобилизацию, денег у него не хватит на такую ​​дорогостоящую контрактную программу, которая у него есть сейчас. Чтобы добавить еще миллион или полтора в армию – именно этого он хочет, – ему нужна мобилизация.

Если он ее сделает, то это будет для него серьезный вызов. Это первое.

Зачем делать такую ​​большую мобилизацию? Чтобы повторить большое наступление на Украину. Есть и вариант Б – с меньшими затратами и меньшими усилиями сделать параллельное, небольшое наступление туда, где можно ограничиться меньшим количеством сил. Почему? Потому что то или иное государство, например, страны Балтии, не готово к сильному противостоянию. Из-за того, что они маленькие. Не потому, что они не смелые.

То есть план А – большая мобилизация и ограничение соцсетей, чтобы наступать. А куда именно – это они уже будут решать. Я думаю, у них есть несколько вариантов. И здесь вопрос в том, как он смотрит на происходящее со странами НАТО. Будут ли они подключаться или нет.

Сработает ли пятая статья НАТО

Оксана Соколова: А как вы думаете, пятая статья сработает? К примеру, в странах Балтии.

Владимир Зеленский: Считаю, что, может быть, не все страны хотели бы поддержать. Но, по моему мнению, у стран НАТО не будет выхода. Иначе не будет НАТО. Им нужно будет объединяться и отвечать на то, что потенциально может сделать Путин. Иначе этого союза больше не будет.

Как война в Иране влияет на Россию, США, Европу и Украину

Оксана Соколова: Ситуация в Иране сейчас тормозит ситуацию или ускоряет?

Владимир Зеленский: Ситуация в Иране пока, слава Богу, не дала россиянам того, на что они рассчитывали. А именно – помочь Ирану отвечать сильнее, точечно по энергетике, чтобы возникли ограничения на энергетическом рынке, чтобы с России снимали больше санкций из-за дефицита в мире, и чтобы они могли больше продавать и зарабатывать. Потому что у Путина большие проблемы с экономикой.

Точно большие проблемы. И дефицит в 100 миллиардов за счет этой короткой войны на Ближнем Востоке не покроешь. Если война будет продолжаться дольше, то он, безусловно, в этом заинтересован – тогда заработает больше. Но пока этот большой дефицит не покрыл.

Я думаю, если и покрыл, то 10% – не больше. Таков вызов.

Поэтому война в Иране усиливает россиян. Война в Иране истощает американцев. Война в Иране изнуряет энергетические запасы Европы. Война в Иране создает давление и задает вопрос, где будет Китай. Это серьезный энергетический вызов всем.

Поэтому война в Иране, безусловно, приведет к более широким агрессиям – не только на Ближнем Востоке. И ограничит доступ Украины к ПВО.

Могут ли украинские морские дроны появиться в Ормузском проливе

Оксана Соколова: Если ситуация будет сохраняться, могут ли Magura и Sea Baby появиться в Ормузском проливе?

Владимир Зеленский: Я сегодня (речь идет о 17 апреля, – Ред.) принимал участие онлайн с европейцами, там были и азиатские страны.

Оксана Соколова: Это был большой саммит?

Владимир Зеленский: Это был саммит о безопасности в Ормузском проливе. Следующий шаг – в Лондоне. Там будут встречаться представители военных секторов стран. Мы также приглашены.

Поэтому помощь, экспертиза – да. Также если у нас с ближневосточными странами есть наши Drone Deal, то морские дроны туда входят. Потому все может появиться. Что касается защиты – можем появиться. Относительно конвоя – можем помогать.

Вчера (16 апреля, – Ред.) я был в Нидерландах, был на нашем еще одном разминировщике. Очень классно.

У нас там команда, в июне полностью готовая, полностью прошла все тренировки. Это уже наш пятый корабль-разминировщик. В Британии летом будет наша группа, полностью готовая к выполнению задач. Пять разминочных кораблей – это еще одно направление, которое мы начали развивать во время войны.

Спасибо партнерам, они нам помогли. Это для нас серьезное направление. Также сможем помогать.

О дефиците ракет для Patriot и собственной антибаллистической системе

Оксана Соколова: Какая сегодня ситуация с ПВО и ракетами для ПВО? Вы договорились в Германии об определенном количестве ракет для Patriot. Насколько сейчас остро этот дефицит и что с этим делать дальше, с учетом того, сколько уже отстреляно на Ближнем Востоке?

Владимир Зеленский: США производят 60 ракет в месяц Я просил, еще с Байдена: дайте мне лицензию, и я вам обещаю, мы удвоим ваше производство. Я очень этого хотел. Мы были готовы.

Оксана Соколова: То есть у нас есть возможности?

Владимир Зеленский: Совершенно. Речь идет о ракетах, не о системах. Именно о ракетах. Чтобы вы понимали, в Европе это тоже не одна страна производящая. Сегодня одну ракету производят несколько стран – разные части. То есть, мы могли и так миксовать, могли и сами.

Но я просил еще администрацию Байдена, потом продолжил с администрацией Трампа. Тем не менее, результат таков. У немцев сегодня есть возможность производить ракеты для Patriot. И это не вопрос сегодняшнего дня. То, о чем мы договорились – очень серьезный пакет.

Но это будет очень серьезный пакет, когда они начнут производить эти ракеты. Они уже получили лицензию. Дай Бог, чтобы они наладили производство как можно быстрее. Но это точно не сегодня. То есть вопрос никто не снял. А сегодня с баллистикой нужно бороться.

Вторая история – я встречаюсь с производителями, потому что моя идея в том, что у нас должна быть антибаллистическая европейская система. Мы говорим с несколькими государствами, работаем в этом направлении. И нашим компаниям говорим, ставим задачу: за год мы должны сделать свою антибалистическую систему.

Оксана Соколова: Чтобы не зависеть от Patriot.

Владимир Зеленский: Так и есть.

Оксана Соколова: А насколько это реалистично?

Владимир Зеленский: Это реалистично. Очень сложно, но вопрос в составляющих. Я считаю, что одну составляющую мы видим сегодня – можно решить вопрос радаров. Я договариваюсь со странами. Здесь нужно просто посмотреть, что будет работать лучше. И еще один вопрос – ракеты. Ракеты для соответствующих систем.

Оксана Соколова: А европейские страны готовы подключаться к этой программе?

Владимир Зеленский: Мы еще не со всеми разговаривали. Но с ключевыми странами, с которыми я хотел поговорить об этом в Европе, я уже поговорил. Это те страны, где есть развитие противовоздушной обороны. Пусть не антибалистическая, но все равно есть система собственного производства.

Оксана Соколова: Как мы будем проходить ближайшие месяцы? Летом, по-видимому, россияне активизируются. Как только начнется жара, мы это понимаем.

Владимир Зеленский: Договариваться, покупать, собирать, менять. Иногда даже шантажировать.

Оксана Соколова: В хорошем смысле.

Владимир Зеленский: Безусловно. Чтобы получить ракеты.

Как Украине правильно воспользоваться окном возможностей

Оксана Соколова: Сейчас мы говорим о суперсиле, которая есть у Украины. Это наши компетенции, наша технологическая наработка. Но мы понимаем, что это окно возможностей. Оно не будет вечным. Как правильно им воспользоваться?

Владимир Зеленский: Не распродавать Украину Вот и все. Договариваться о годах и о деньгах. И не бояться, что если ты сегодня не продал все, завтра все это закроется. Не нужно этого бояться.

Дроны сегодня ежедневно меняют ситуацию на поле боя. Дроны меняются. Перехватчики, работавшие в первые дни, когда мы стали о них говорить, сегодня уже не работают. Потому вопрос в том, чтобы у тебя были линии производства.

Линии, которые постоянно работают, обновляются, современные, имеющие присутствие на поле боя, где эксперты получают прямую экспертизу от военных, от операторов, от этой войны. Не нужно бояться. Надо развиваться.

Это классная тема. Из нее нужно делать только успех для Украины. У нас сегодня, представьте, 200 очень сильных компаний. Из них 30 – топовые. Это дроны, артиллерия, бронированная техника.

Но у большинства это MilTech. Очень крутые разминочные дроны, НРК. Например, недавно кто-то обращался с предложением продавать и экспортировать НРК. А это один из главных запросов с фронта, чего не хватает. А чего не заказываете?

У Минобороны не было достаточно денег. Ждем 90 миллиардов. То есть это многовекторное решение, вопросы глобального управления. А НРК нужны, чтобы сохранять жизнь людей, уносить раненых. Как мы можем предоставить экспорт НРК? Я что против экспорта? Ну как?

Так же, например, с РЭБами. Их не хватает. Мы прошли зиму – я же не придумываю. Как жить без РЭБов, если их не хватает, как закрыть все энергетические объекты?

Электричество нужно всем – и производству, и стране для жизни. РЭБов не хватает. Вы хотите продавать? Ну, продавайте, ребята. Но не может быть так, что одним электричеством нужно, а другим нет. Или что она нужна зимой, а летом уже не так болит. Зима придет.

Мы же не можем перепрыгнуть зиму и снова оказаться весной. Нет, зима придет очень быстро – через полгода.

О восстановлении энергетики и роли местного менеджмента

Оксана Соколова: Кстати, сегодня идет какое-то восстановление этих разбитых электростанций? Или мы снова ждем 90 миллиардов?

Владимир Зеленский: Нет, идет. Объекты восстанавливаются. Полагаю, что медленнее, чем могут. И здесь нужно быть честными: не всюду главная причина – деньги. Менеджмент, компетенция местного руководства – как мэров, глав общин, так и губернаторов – это всеобщая проблема. Есть очень мощные местные менеджеры. Там, где они сильнын, даже при финансовом дефиците люди отстраивают. А там, где слабые, там слабые.