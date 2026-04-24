Сили оборони України підтвердили результати ударів по російському підприємству Атлант Аеро у Таганрозі та патрульному кораблю ФСБ у Криму.

Про це 24 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Ураження Атлант Аеро: що відомо

У Генштабі уточнили результати удару 19 квітня 2026 року, який завдали українські крилаті ракети Нептун по підприємству Атлант Аеро в Таганрозі Ростовської області РФ.

За підтвердженими даними, знищено два виробничі приміщення та ще чотири зазнали пошкоджень.

Підприємство виконує повний цикл робіт із проєктування, виробництва та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу Молния, а також виготовляє компоненти до БпЛА Оріон.

У Генштабі наголошують, що ураження цього об’єкта безпосередньо вплине на можливості РФ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.

Удар по кораблю ФСБ

Також підтверджено результати ураження 22 квітня 2026 року патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ проєкту 22460 у Севастополі.

Унаслідок удару пошкоджено бойову рубку судна.

Ці кораблі використовуються для патрулювання акваторії та виконання завдань у Чорному морі.

У Генштабі зазначають, що такі удари спрямовані на системне зниження військового потенціалу противника.

Нагадаємо, що вночі проти 19 квітня в Таганрозі було уражено об’єкт оборонно-промислового комплексу РФ.

За даними OSINT-ресурсів і повідомленнями у мережі, удари почалися близько 04:45, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа.

Спочатку припускали, що атаковано територію ТагАЗу, однак згодом аналітики встановили, що йдеться про підприємство Атлант Аеро.

