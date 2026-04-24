Россияне на всех фронтах в ближней зоне боевых действий сокращают использование дорогостоящих ударных беспилотников и переходят на дроны Молния.

Об этом рассказал советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флэш) Бескреснов.

Почему россияне массированно переходят на Молнию

По словам Сергея Флеша, существует несколько нюансов, которые осложняют работу по уничтожению БПЛА именно этого типа.

Сейчас смотрят

Он объяснил, что речь идет о плохой видимости Молнии для наших радиолокационных станций (РЛС) из-за низких высот, а также материалов, из которых эти дроны сделаны.

В то же время по этим же причинам зенитные дроны не всегда их отрабатывают.

– Дальность работы видеоканала Молнии достигается мощными VTX 5-10 Вт, направленными антеннами. Очень хотелось бы, чтобы наши производители поскорее завалили фронт РЭБ по видео типа Шторы. Работаем, – заметил Флэш.

Специалист отметил, что у Украины много РЭБ для подавления каналов управления Молниями. Однако, по его словам, необходимо добавить еще средства обнаружения частот пультов.

– Пока давить перебором – это утопия. Существует очень много вариантов частот, – подчеркнул Флэш.

Сергей Флеш считает, что россияне хорошо знают тактико-технические характеристики нашего РЭБ и ориентируются, что каждый из них имеет лимит по ширине подавления. Поэтому враги пытаются в сложных моментах производить псевдослучайную перестройку рабочей частоты (ППРЧ) шириной 300-600 МГц и более.

– С такой шириной полосы падает дальность управления, но растет сложность подавления. Это следует учитывать при разработке новых средств РЭБ, – подытожил Флэш.

Заметим, что россияне модернизировали ударные дроны Молния, чтобы превратить их в дешевые инструменты разведки и наблюдения.

Так что если раньше эти БПЛА считались взрывающимися при столкновении дронами-камикадзе, теперь – это также разведчики на поле боя.

Напомним, в ночь на 20 апреля во время атаки РФ беспилотник ударил по дому советника министра обороны Сергея Бескрестнова – он получил ранения, а дом разрушен.

Фото: Сергей Флеш

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.