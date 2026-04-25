В Румынии упали обломки дронов во время атаки РФ на Украину
- В Румынии обнаружили обломки дронов во время атаки РФ на Украину.
- Румыния поднимала истребители из-за приближения дронов.
В Румынии после ночной атаки России на Украину обнаружили обломки беспилотников.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.
Обломки дронов в Румынии: что известно
В ночь на 25 апреля радары Румынии зафиксировали дроны, которые приближались к воздушному пространству страны.
Для контроля ситуации в воздух подняли два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС с авиабазы Фетешти.
Население уезда Тулча получило предупреждение об угрозе через систему RO-ALERT.
Впоследствии военные зафиксировали радарный контакт с целью на расстоянии около 1,5 км от украинского города Рени.
Около 02:31 жители города Галац сообщили о падении объекта. Позже в нескольких местах вблизи границы обнаружили обломки дронов.
В результате инцидента повреждены электрический столб и вспомогательное здание в одном из хозяйств.
Территорию сразу оцепили полиция и военные. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Минобороны Румынии заявили, что решительно осуждают действия России.
Там отметили, что подобные инциденты представляют угрозу не только для граждан Румынии, но и для коллективной безопасности НАТО и стабильности в Черноморском регионе.
Напомним, в ночь на 25 апреля Россия осуществила массированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников.
В целом враг применил 666 средств воздушного нападения — 47 ракет и 619 дронов.
Силы ПВО уничтожили или подавили 610 целей, однако зафиксировано и попадания в разных регионах Украины.