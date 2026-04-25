В Румынии после ночной атаки России на Украину обнаружили обломки беспилотников.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Обломки дронов в Румынии: что известно

В ночь на 25 апреля радары Румынии зафиксировали дроны, которые приближались к воздушному пространству страны.

Для контроля ситуации в воздух подняли два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС с авиабазы Фетешти.

Население уезда Тулча получило предупреждение об угрозе через систему RO-ALERT.

Впоследствии военные зафиксировали радарный контакт с целью на расстоянии около 1,5 км от украинского города Рени.

Около 02:31 жители города Галац сообщили о падении объекта. Позже в нескольких местах вблизи границы обнаружили обломки дронов.

В результате инцидента повреждены электрический столб и вспомогательное здание в одном из хозяйств.

Территорию сразу оцепили полиция и военные. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Минобороны Румынии заявили, что решительно осуждают действия России.

Там отметили, что подобные инциденты представляют угрозу не только для граждан Румынии, но и для коллективной безопасности НАТО и стабильности в Черноморском регионе.

Напомним, в ночь на 25 апреля Россия осуществила массированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников.

В целом враг применил 666 средств воздушного нападения — 47 ракет и 619 дронов.

Силы ПВО уничтожили или подавили 610 целей, однако зафиксировано и попадания в разных регионах Украины.

