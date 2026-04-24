Вибухи у Харкові пролунали у ніч проти суботи, 25 квітня. Росіяни атакували дронами місто. Є влучання у багатоповерхівку.

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

– Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі, – написав він.

Міський голова зазначив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, 21 квітня близько 07:00 пролунав вибух у Шевченківському районі Харкова.

Ворожий безпілотник влучив в адміністративну будівлю. Без постраждалих.

Увечері 20 квітня під атакою ворожих дронів були Холодногірський та Основ’янський райони міста.

Медики надали допомогу шістьом постраждалим в Основ’янському районі. Серед них – 17-річна дівчина, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Було пошкоджено приватне домоволодіння та паркан.

