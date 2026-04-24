Вибухи у Харкові 25 квітня: ворожий дрон влучив у багатоповерхівку
Вибухи у Харкові пролунали у ніч проти суботи, 25 квітня. Росіяни атакували дронами місто. Є влучання у багатоповерхівку.
Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
– Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі, – написав він.
Міський голова зазначив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, 21 квітня близько 07:00 пролунав вибух у Шевченківському районі Харкова.
Ворожий безпілотник влучив в адміністративну будівлю. Без постраждалих.
Увечері 20 квітня під атакою ворожих дронів були Холодногірський та Основ’янський райони міста.
Медики надали допомогу шістьом постраждалим в Основ’янському районі. Серед них – 17-річна дівчина, яка зазнала гострої реакції на стрес.
Було пошкоджено приватне домоволодіння та паркан.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 522-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.