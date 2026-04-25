Президент Владимир Зеленский заявил, что была достигнута договоренность о разблокировании переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС в 2026 году.

Об этом глава государства сообщил 25 апреля по результатам неформальной встречи с лидерами ЕС, которая состоялась на Кипре.

Зеленский об ускорении евроинтеграции

— Договаривался с партнерами, чтобы в 2026 году мы открыли все кластеры. Мы сделаем все, чтобы это сделать в ближайшие месяцы, если не будет новых вызовов. Что касается фаст-трека или других ускорений полноценного членства Украины в ЕС, — отметил Зеленский.

По его словам, среди европейских стран существуют разные подходы к этому вопросу, однако общее понимание заключается в необходимости максимально быстрого продвижения Украины к членству в ЕС.

— Мы пришли в такой момент истории, геополитической и безопасностной ситуации в Европе, когда нам нужен Евросоюз и Евросоюзу очень сильно нужна Украина. Поэтому мы все должны ускоряться. Не только Украина со своей стороны, но и также европейские страны должны делать все, чтобы ускорить вступление Украины, – подчеркнул он.

Президент поблагодарил партнеров, в частности три европейских государства, которые подтвердили новые взносы в программу PURL.

— Это необходимо для Украины. У нас такие удары, что сейчас нельзя терять время. Надо защищать энергетику, логистику – все. И я благодарю за такую поддержку, — отметил Зеленский.

