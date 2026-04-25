Президент Володимир Зеленський заявив, що було досягнуто домовленості про розблокування переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС у 2026 році.

Про це глава держави повідомив 25 квітня за результатами неформальної зустрічі з лідерами ЄС, яка відбулася на Кіпрі.

Зеленський про прискорення єіроінтеграції

– Домовлявся з партнерами, щоб у 2026 році ми відкрили всі кластери. Ми зробимо все, щоб це зробити в найближчі місяці, якщо не буде нових викликів. Що стосується фаст-треку або інших прискорень повноправного членства України в ЄС, – зазначив Зеленський.

За його словами, серед європейських країн існують різні підходи до цього питання, однак спільне розуміння полягає в необхідності якнайшвидшого просування України до членства в ЄС.

Зараз дивляться

– Ми прийшли в такий момент історії, геополітичної і безпекової ситуації у Європі, коли нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна. Тому ми всі повинні прискорюватися. Не тільки Україна зі свого боку, а й також європейські країни повинні робити все, щоб прискорити вступ України, – наголосив він.

Президент подякував партнерам, зокрема трьом європейським державам, які підтвердили нові внески в програму PURL.

– Це необхідно для України. У нас такі удари, що зараз не можна втрачати час. Треба захищати енергетику, логістику – все. І я дякую за таку підтримку, – зазначив Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.