В течение 24 апреля и в ночь на 25 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по российскому складу боеприпасов в районе поселка Белолуцк на оккупированной территории Луганской области, а также по складам материально-технических средств вблизи Бойковского в Донецкой области и Нововасильевки и Гуляйполя в Запорожской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атака ВСУ на вражеские цели

Также ВСУ поразили ряд командно-наблюдательных пунктов оккупантов в районах населенных пунктов Святотроицкое в Запорожской области, Новопетриковка в Донецкой области, Лисичанск в Луганской области и Теткино в Курской области.

Поражены также пункты управления дронами в районах населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное Запорожской области.

Также украинские воины нанесли удары по личному составу врага в районах Сопича (Сумская область), Солонцев (Луганская область), Родинского и Константиновки (Донецкая область) и нескольких других населенных пунктов.

Потери захватчиков и масштабы ущерба уточняются.

Накануне Силы обороны Украины подтвердили результаты ударов по российскому предприятию Атлант Аэро в Таганроге и патрульному кораблю ФСБ в оккупированном Крыму. Так, по предприятию Атлант были нанесены удары крылатыми ракетами Нептун.

Ночью 22 апреля и накануне Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Были поражены пункты управления беспилотниками в Курской области РФ и в Харьковской области. Также ВСУ нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам противника вблизи села Затишное.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 522-е сутки.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

