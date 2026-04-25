Упродовж 24 квітня та у ніч на 25 квітня підрозділи Сил оборони України атакували російський склад боєприпасів у районі селища Білолуцьк, що на окупованій частині Луганщини, а також склади матеріально-технічних засобів біля Бойківського на Донеччині і Нововасилівки та Гуляйполя Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атака ЗСУ на ворожі цілі

Також ЗСУ уразили низку командно-спостережних пунктів окупантів у районах населених пунктів Святотроїцьке Запорізької області, Новопетриківка Донецької області, Лисичанськ на Луганщині та Тьоткіно, що на Курщині.

Уражено й пункти управління дронами у районах населених пунктів Гуляйполе та Залізничне Запорізької області.

Також українські воїни вдарили по особовому складу ворога в районах Сопича (Сумська область), Солонців (Луганська область), Родинського і Костянтинівки (Донецька область) та декількох інших населених пунктів.

Втрати загарбників та масштаби збитків уточнюються.

Напередодні Сили оборони України підтвердили результати ударів по російському підприємству Атлант Аеро у Таганрозі та патрульному кораблю ФСБ в окупованому Криму. Так, по підприємству Атлант вдарили крилаті ракети Нептун.

Уночі 22 квітня та напередодні Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії. Уражень зазнали пункти управління безпілотниками в Курській області РФ та на Харківщині. Також ЗСУ вдарили по командно-спостережних пунктах противника поблизу села Затишне.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 522-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

