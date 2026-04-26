У ніч на 26 квітня (з 18:00 25 квітня) російський ворог атакував Україну 144 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 100 із них – це ударні Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 26 квітня

Запускали росіяни дрони із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, та тимчасово окупованого Донецька.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили та придушили 124 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на шести локаціях.

Через атаки дронів у Дніпрі сталася пожежа на об’єкті інфраструктури. У Кривому Розі та Лозуватській громаді Дніпропетровщини виникли пожежі. Також понівечена інфраструктура.

Вночі ворог знову тероризував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 523-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.