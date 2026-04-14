На Запорізькій атомній електростанції стався вже 13-й блекаут від початку російської окупації — було відключено останню лінію зовнішнього живлення.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

Блекаут на ЗАЕС 14 квітня: що відомо

Вранці 14 квітня на Запорізькій АЕС було відключено останню зовнішню лінію електропередачі Феросплавна-1.

Зараз дивляться

Унаслідок цього станція повністю втратила зовнішнє живлення.

Щоб підтримати роботу критично важливих систем безпеки, автоматично увімкнулися резервні дизельні генератори.

У МАГАТЕ наголошують, що подібні відключення становлять серйозну загрозу.

— Втрата електроенергії за межами майданчика ще раз підкреслює ризики ядерної безпеки під час конфлікту, — заявив Рафаель Гроссі.

Водночас МАГАТЕ веде переговори з обома сторонами щодо запровадження локального перемир’я для проведення ремонтних робіт.

Йдеться про відновлення ще однієї лінії електропередач, яка могла б забезпечити зовнішнє живлення станції.

Наразі відомо, що електропостачання до Запорізької АЕС вдалося відновити через лінію 330 кВ Феросплавна-1 приблизно через 90 хвилин після відключення. Після цього аварійні дизельні генератори на станції було вимкнено.

Проблеми з електропостачанням на Запорізькій АЕС мають системний характер і тривають не вперше.

Наприкінці березня станція вже втрачала одну з ключових ліній електропередачі — 750 кВ Дніпровська, через що залишалася підключеною лише до резервної лінії Феросплавна-1.

У МАГАТЕ тоді попереджали, що залежність лише від однієї лінії живлення значно підвищує ризики для ядерної безпеки.

Менше ніж за три тижні до нинішнього блекауту цю резервну лінію вдалося відновити після ремонту, однак ситуація залишалася нестабільною.

Фото: Укренерго

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.