В понедельник, 27 апреля, в Украине отключения света не прогнозируются.

Как сообщили в Укрэнерго, 27 апреля меры ограничения потребления применятся не будут.

В то же время отмечается, что целесообразно перенести энергоемкие процессы на дневное время — с 10.00 до 16.00.

– Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18.00 до 22.00, – сообщает Укрэнерго.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, из-за непогоды без света остались 1121 населенный пункт. Спасателям приходится ликвидировать последствия в 13 областях — было совершено 176 выездов для распилки деревьев и восстановительных работ.

В тоже время в Харькове исчезало электроснабжение, в результате чего останавливалось метро и не курсировал городской пассажирский электротранспорт. В настоящее время движение поездов в метрополитене уже возобновлено.

Связанные темы:

