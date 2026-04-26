У понеділок, 27 квітня, в Україні відключень світла не прогнозується.

Як повідомили в Укренерго, 27 квітня застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водночас наголошується на важливості перенести енергоємні процеси на денний час – з 10.00 до 16.00.

– Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18.00 до 22.00, – повідомляє Укренерго.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, через негоду без світла залишився 1121 населений пункт. Рятувальникам доводиться ліквідувати наслідки у 13 областях – було здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт.

Водночас у Харкові зникало електропостачання, внаслідок чого зупинялося метро та не курсував міський пасажирський електротранспорт. Наразі рух потягів у метрополітені вже відновили.

