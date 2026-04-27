За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 168 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 3401 дрон-камикадзе и совершил 1902 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 524-е сутки.

