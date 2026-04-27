Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 27 апреля 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 168 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 3401 дрон-камикадзе и совершил 1902 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 27 апреля 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 524-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
