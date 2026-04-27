Минулої доби на фронті зафіксовано 241 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, застосував 6 847 дронів–камікадзе та здійснив 2 673 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник двічі атакував підрозділи наших захисників, завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Охрімівка, Землянки, Кругле, Красне Перше, Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Глушківка, Кучерівка, Нова Кругляківка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в напрямку Лиману, Діброви, Шийківки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки, Кучерового Яру, Степанівки, Вільного та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Олександрівка, Василівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував дев’ять разів у районах населених пунктів Олександроград, Калинівське, Січневе, Злагода, Хороше, Вербове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів в бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Варварівка, Чарівне, Прилуки, Староукраїнка, Гірке, Воздвижівка, Святопетрівка, Оленокостянтинівка, Цвіткове та в районі Мирного.

На Оріхівському напрямку противник один раз просувався до позицій наших оборонців в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три атаки в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий та о. Круглик.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 27 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 326 460 (+810);

танків – 11 892;

бойових броньованих машин – 24 467 (+4);

артилерійських систем – 40 737 (+26);

реактивних систем залпового вогню – 1 753;

засобів протиповітряної оборони – 1 354;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 259 219 (+1 128);

крилатих ракет – 4 579;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 710 (+128);

спеціальної техніки – 4 136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.