Втрати ворога на 27 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 810 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 524-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,326 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 27 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 326 460 (+810);

танків – 11 892;

бойових броньованих машин – 24 467 (+4);

артилерійських систем – 40 737 (+26);

реактивних систем залпового вогню – 1 753;

засобів протиповітряної оборони – 1 354;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 259 219 (+1 128);

крилатих ракет – 4 579;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 710 (+128);

спеціальної техніки – 4 136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.