Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 27 квітня: ЗСУ ліквідували 810 окупантів та 26 артсистем
Втрати ворога на 27 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 810 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 524-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,326 млн.
Втрати ворога на 27 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 326 460 (+810);
- танків – 11 892;
- бойових броньованих машин – 24 467 (+4);
- артилерійських систем – 40 737 (+26);
- реактивних систем залпового вогню – 1 753;
- засобів протиповітряної оборони – 1 354;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 259 219 (+1 128);
- крилатих ракет – 4 579;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 91 710 (+128);
- спеціальної техніки – 4 136.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
