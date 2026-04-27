Втрати ворога на 27 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 810 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 524-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,326 млн.

Втрати ворога на 27 квітня 2026 року

  • особового складу – близько 1 326 460 (+810);
  • танків – 11 892;
  • бойових броньованих машин – 24 467  (+4);
  • артилерійських систем – 40 737 (+26);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 753;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 354;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 259 219 (+1 128);
  • крилатих ракет – 4 579;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 91 710 (+128);
  • спеціальної техніки – 4 136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

