Лідер угорської партії Тиса Петер Мадяр ініціює до початку червня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Мадяр пропонує зустрітися у місті Берегове на Закарпатті, де проживає угорська меншина.

Про це Петер Мадяр повідомив після зустрічі із мером Берегового Золтаном Баб’яком.

Петер Мадяр та Золтан Баб’як обговорили становище угорської меншини в Україні та дійшли згоди, що відносини між Угорщиною та Україною потрібно вивести на новий рівень.

— З огляду на вищезазначене, до початку червня ініціюю зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, символічно в Береговому з угорською меншиною. Мета зустрічі – допомогти угорцям Закарпаття та сприяти їхньому залишенню на рідній землі, — сказав Петер Мадяр.

За словами політика, Україна має скасувати обмеження прав меншини, щоб угорці Закарпаття повернули всі свої культурні, мовні, адміністративні права та права на вищу освіту угорською мовою.

— Це також допомогло б забезпечити, щоб після закінчення війни якомога більше угорців із Закарпаття змогли повернутися на свою Батьківщину, — наголосив Петер Мадяр.

За його словами, поступки, оголошені українським урядом у 2025 році в галузі освіти, є перспективними, але недостатніми. Мадяр зауважує, що здобувати вищу освіту в Україні можна лише українською мовою; випускні іспити також проводяться українською мовою.

— Як і раніше, офіційне мовлення в Україні базується виключно на одній мові. У державному управлінні, судах та офіційних процедурах можна використовувати лише українську мову. Угорська меншина не може вимагати офіційного обслуговування рідною мовою навіть у населених пунктах, де більшість населення становлять угорці, — каже Петер Мадяр.

Він зауважує, що культурні заходи та засоби масової інформації угорською мовою можуть функціонувати, але в умовах квот. У публічних виступах, наприклад, директори шкіл або мери не можуть вільно користуватися угорською мовою.

— Тому я закликаю українське керівництво наважитися на рішучі кроки у зазначених сферах на шляху до європейських цінностей та справжньої свободи й рівності. Я запевнив мера, що наші співвітчизники на Закарпатті можуть розраховувати на підтримку Батьківщини та уряду Тиса у всьому, — наголосив Петер Мадяр.

Нагадаємо, що 12 квітня в Угорщині пройшли вибори до парламенту. За результатами голосування, перемогу отримала партія Тиса Петера Мадяра.

Фото: Петер Мадяр

