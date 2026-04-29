Украина обратилась к Израилю с просьбой арестовать судно Панормитис, которое, по данным следствия, может перевозить незаконно вывезенное украинское зерно.

Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, соответствующий пакет документов уже передан израильской стороне в рамках международной правовой помощи.

Генеральная прокуратура сообщила, что речь идет не только об аресте судна и груза, но и проведении обысков, изъятие документации, отборе проб зерна и допросе членов экипажа.

По данным следствия, судно перевозит продукцию, частично вывезенную с временно оккупированных территорий Украины после перевалки с другого судна. В настоящее время оно направляется в порт Хайфы.

Сотрудники правоохранительных органов также зафиксировали факты незаконного захода судна в закрытые украинские порты, что является нарушением как национального законодательства, так и норм международного морского права. Следствие ведет Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры.

Согласно результатам расследования, с начала полномасштабной войны с оккупированных территорий было незаконно вывезено более 1,7 млн тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 20 млрд грн.

Украинская сторона заявляет, что продолжит выявлять суда, которые участвуют в подобных схемах, и работать над привлечением виновных к ответственности.

Сибига о запросе Украины

На своей странице в сети X министр МИД Украины Андрей Сибига написал, что это не твиттер-дипломатия, а вполне конкретный юридический и дипломатический запрос на международную правовую помощь, который требует ответа.

— Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями, — написал он.

Напоминаем, что ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля для передачи ноты протеста в связи с прибытием в Хайфу российских сухогрузов, которые перевозили украденное украинское зерно.

Связанные темы:

