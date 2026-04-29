Не твиттер-дипломатия: Украина направила запрос в Израиль относительно судна с похищенным зерном
- Украина направила израильской стороне пакет документов для ареста российского судна с украденным украинским зерном.
- Соответствующий пакет документов уже передан и также касается обыска, изъятия судовой и грузовой документации, взятия проб зерна и допроса членов экипажа.
Украина обратилась к Израилю с просьбой арестовать судно Панормитис, которое, по данным следствия, может перевозить незаконно вывезенное украинское зерно.
Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, соответствующий пакет документов уже передан израильской стороне в рамках международной правовой помощи.
Генеральная прокуратура сообщила, что речь идет не только об аресте судна и груза, но и проведении обысков, изъятие документации, отборе проб зерна и допросе членов экипажа.
По данным следствия, судно перевозит продукцию, частично вывезенную с временно оккупированных территорий Украины после перевалки с другого судна. В настоящее время оно направляется в порт Хайфы.
Сотрудники правоохранительных органов также зафиксировали факты незаконного захода судна в закрытые украинские порты, что является нарушением как национального законодательства, так и норм международного морского права. Следствие ведет Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры.
Согласно результатам расследования, с начала полномасштабной войны с оккупированных территорий было незаконно вывезено более 1,7 млн тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 20 млрд грн.
Украинская сторона заявляет, что продолжит выявлять суда, которые участвуют в подобных схемах, и работать над привлечением виновных к ответственности.
Сибига о запросе Украины
На своей странице в сети X министр МИД Украины Андрей Сибига написал, что это не твиттер-дипломатия, а вполне конкретный юридический и дипломатический запрос на международную правовую помощь, который требует ответа.
— Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями, — написал он.
Напоминаем, что ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля для передачи ноты протеста в связи с прибытием в Хайфу российских сухогрузов, которые перевозили украденное украинское зерно.