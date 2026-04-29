Україна звернулася до Ізраїлю із запитом про арешт судна Панорамітис, яке, за даними слідства, може перевозити незаконно вивезене українське зерно.

Україна просить Ізраїль заарештувати судно з викраденим зерном

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, відповідний пакет документів уже передано ізраїльській стороні в межах міжнародної правової допомоги.

В Офіс Генерального прокурора повідомили, що йдеться не лише про арешт судна та вантажу, а й про проведення обшуків, вилучення документації, відбір зразків зерна та допит членів екіпажу.

За даними слідства, судно перевозить продукцію, яка частково вивезена з тимчасово окупованих територій України після перевалки з іншого корабля. Наразі воно прямує до порту Хайфа.

Правоохоронці також зафіксували факти незаконного заходу судна до закритих українських портів, що є порушенням як національного законодавства, так і норм міжнародного морського права. Розслідування веде Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів.

За оцінками слідства, від початку повномасштабної війни з окупованих територій було незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції на суму понад 20 млрд гривень.

Українська сторона заявляє, що продовжить ідентифікувати судна, причетні до таких схем, і працювати над притягненням винних до відповідальності.

Сибіга про запит України

На своїй сторінці у мережі X міністр МЗС України Андрій Сибіга написав, що це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді.

– Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами, – написав він.

Нагадаємо, що раніше Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю для вручення нашої ноти протесту щодо заходу до Хайфи російських суховантажів із викраденим українським зерном.

