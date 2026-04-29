Не твіттер-дипломатія: Україна направила запит до Ізраїлю щодо судна з викраденим зерном
- Україна направила ізраїльській стороні пакет документів для арешту російського судна з викраденим українським зерном.
- Відповідний пакет документів уже передано і він стосується також обшуку, вилучення суднової й вантажної документації, відбору зразків зерна та допиту членів екіпажу.
Україна звернулася до Ізраїлю із запитом про арешт судна Панорамітис, яке, за даними слідства, може перевозити незаконно вивезене українське зерно.
Україна просить Ізраїль заарештувати судно з викраденим зерном
Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, відповідний пакет документів уже передано ізраїльській стороні в межах міжнародної правової допомоги.
В Офіс Генерального прокурора повідомили, що йдеться не лише про арешт судна та вантажу, а й про проведення обшуків, вилучення документації, відбір зразків зерна та допит членів екіпажу.
За даними слідства, судно перевозить продукцію, яка частково вивезена з тимчасово окупованих територій України після перевалки з іншого корабля. Наразі воно прямує до порту Хайфа.
Правоохоронці також зафіксували факти незаконного заходу судна до закритих українських портів, що є порушенням як національного законодавства, так і норм міжнародного морського права. Розслідування веде Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів.
За оцінками слідства, від початку повномасштабної війни з окупованих територій було незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції на суму понад 20 млрд гривень.
Українська сторона заявляє, що продовжить ідентифікувати судна, причетні до таких схем, і працювати над притягненням винних до відповідальності.
Сибіга про запит України
На своїй сторінці у мережі X міністр МЗС України Андрій Сибіга написав, що це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді.
– Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами, – написав він.
Нагадаємо, що раніше Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю для вручення нашої ноти протесту щодо заходу до Хайфи російських суховантажів із викраденим українським зерном.