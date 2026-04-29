Национальный мультипредметный тест (НМТ) — это ключевое тестирование для поступления в высшие учебные заведения Украины. Именно его результаты определяют, сможет ли абитуриент поступить в желанный университет и выбрать желаемую специальность.

Сколько человек зарегистрировались на НМТ-2026

В 2026 году интерес к НМТ заметно вырос. По результатам основного этапа регистрации в 2026 году специальным сервисом Украинского центра оценки качества образования воспользовались около 368 774 участников.

По данным Министерства образования и науки Украины, в этом году подтверждение успешной регистрации и возможность сформировать сертификат для участия в НМТ получили более 355 тыс. участников. Это на 43 тыс. больше, чем годом ранее.

Общее количество успешно зарегистрированных составляет 355,3 тыс. человек. Среди них более 103 тыс. — это выпускники прошлых лет, которые решили улучшить свои результаты или изменить образовательную траекторию. Отдельную категорию составляют абитуриенты за рубежом — их насчитывается 18,6 тыс.

Сколько человек должны исправить данные регистрации на НМТ-2026

Абитуриентам следует регулярно проверять свои личные кабинеты, чтобы не пропустить важные сообщения. Ведь и в этом году, как и раньше, часть желающих сдать НМТ пока не зарегистрирована региональными центрами оценки качества образования.

После обработки документов, поданных в ходе основного периода регистрации, более 6 тыс. человек получили уведомления с просьбой уточнить представленную информацию и/или исправить копии документов.

Сколько человек зарегистрировались на НМТ-2026 и какие предметы выбирают чаще всего

Среди выборочных дисциплин бесспорным лидером стала иностранный язык. Его выбрали 116,6 тыс. участников, причем наибольшей популярностью пользуется именно английский язык.

Второе место занимает география — 110,8 тыс. абитуриентов. Третью позицию удерживает биология, которую выбрали 75,1 тыс. человек. Стоит отметить, что такая же тройка лидеров наблюдалась и в 2025 году.

В отличие от гуманитарных и прикладных дисциплин, естественные науки выбирают значительно реже. В частности, физику планируют сдавать около 11 тыс. участников, а химию — лишь примерно 3 тыс.

Несмотря на льготы и финансирование со стороны государства, наблюдается снижение интереса к более сложным техническим специальностям или страх перед высоким уровнем сложности этих предметов.

Как формируется конкурсный балл

Как пояснил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, выбор четвертого предмета не является окончательным определением будущей профессии. Конкурсный балл формируется с учетом весовых коэффициентов для каждой специальности.

Это означает, что одинаковые результаты НМТ могут иметь разную “ценность” в зависимости от выбранного направления обучения. Таким образом, абитуриентам важно учитывать не только свои знания, но и требования конкретных университетов.

Особого внимания заслуживает возможность сдачи теста на языках национальных меньшинств. В 2026 году этой возможностью воспользуются 518 участников. Из них 497 человек будут сдавать НМТ на венгерском языке, 18 — на румынском, еще 3 — на польском.

Когда состоится тестирование

До 10 мая все участники получат приглашения в свои личные кабинеты, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.

Основная сессия НМТ продлится с 20 мая по 25 июня 2026 года. Для тех, кто не сможет принять участие в этот период, предусмотрена дополнительная сессия — с 17 по 24 июля.

Источник : Міносвіти

