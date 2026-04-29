Національний мультипредметний тест (НМТ) — це ключове тестування для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Саме його результати визначають, чи зможе абітурієнт потрапити до омріяного університету та обрати бажану спеціальність.

Скільки осіб зареєструвалися на НМТ-2026 та скільки із них мають виправити дані, читайте в нашому матеріалі.

Скільки людей зареєструвалися на НМТ-2026

У 2026 році інтерес до НМТ помітно зріс. За результатами основного етапу реєстрації у 2026 році спеціальним сервісом Українського центру оцінювання якості освіти скористалися близько 368 774 учасників.

За даними Міністерства освіти і науки України, цьогоріч отримали підтвердження успішної реєстрації та можливість сформувати сертифікат для участі в НМТ понад 355 тис. учасників. Це на 43 тис. більше, ніж роком раніше.

Загальна кількість успішно зареєстрованих становить 355,3 тис. осіб. Серед них понад 103 тис. — це випускники минулих років, які вирішили покращити свої результати або змінити освітню траєкторію. Окрему категорію становлять абітурієнти за кордоном — їх налічується 18,6 тис.

Скільки осіб мають виправити дані реєстрації на НМТ-2026

Вступникам варто регулярно перевіряти свої персональні кабінети, щоб не пропустити важливі повідомлення. Адже й цього року, як і раніше, частина охочих скласти НМТ поки не зареєстрована регіональними центрами оцінювання якості освіти.

Після опрацювання документів, поданих під час основного періоду реєстрації, понад 6 тис. осіб отримали повідомлення з проханням уточнити подану інформацію та/або виправити копії документів.

Серед дисциплін на вибір беззаперечним лідером стала іноземна мова. Її обрали 116,6 тис. учасників, причому найбільшу популярність має саме англійська мова.

Друге місце посідає географія — 110,8 тис. вступників. Третю позицію утримує біологія, яку обрали 75,1 тис. осіб. Варто зазначити, що така ж трійка лідерів спостерігалася і у 2025 році.

На відміну від гуманітарних і прикладних дисциплін, природничі науки обирають значно рідше. Зокрема, фізику планують складати близько 11 тис. учасників, а хімію — лише приблизно 3 тис.

Попри пільги та фінансування від держави, спостерігається зниження інтересу до складніших технічних спеціальностей або йдеться про страх перед високим рівнем складності цих предметів.

Як формується конкурсний бал

Як пояснив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, вибір четвертого предмета не є остаточним визначенням майбутньої професії. Конкурсний бал формується з урахуванням вагових коефіцієнтів для кожної спеціальності.

Це означає, що однакові результати НМТ можуть мати різну “цінність” залежно від обраного напряму навчання. Таким чином, абітурієнтам важливо враховувати не лише свої знання, а й вимоги конкретних університетів.

Окремої уваги заслуговує можливість складання тесту мовами національних меншин. У 2026 році такою опцією скористаються 518 учасників. З них 497 осіб складатимуть НМТ угорською мовою, 18 — румунською, ще 3 — польською.

Коли відбудеться тестування

До 10 травня всі учасники отримають запрошення у свої персональні кабінети, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня 2026 року. Для тих, хто не зможе взяти участь у цей період, передбачено додаткову сесію — з 17 по 24 липня.

Джерело : Міносвіти

