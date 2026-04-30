Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали предложения России о краткосрочном прекращении огня.

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

Предложение РФ о режиме тишины

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру, а потому ведет необходимую дипломатическую работу для реального завершения этой войны.

— Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем, — заявил президент.

Предложение Украины — это прекратить огонь на длительный период, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир. Владимир Зеленский отметил, что Украина готова работать ради длительного мира в любом эффективном формате.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп провел беседу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили возможность “небольшого перемирия” в Украине. Кроме того, Трамп заявил, что окончание войны в Украине якобы уже “близко”.

Во время предыдущего перемирия россияне убили дронами собственных переодетых пленных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 527-е сутки.

