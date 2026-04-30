В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть более 2 тыс. детей — Зеленский
В рамках инициативы Bring Kids Back UA в Украину уже удалось вернуть 2 126 детей и эта работа будет продолжаться, сообщил президент Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам Civil Society And Expert Day отметил важность работы над возвращением украинских детей, принудительно вывезенных в РФ.
— Одно из наиболее циничных российских военных преступлений – системный, просчитанный вывоз украинских детей, рассеивание их по России, сокрытие их судьбы, “перепрошивка” их культуры и последовательная, бесцеремонная милитаризация. Очень важно – забирать наших детей оттуда домой. Пока россияне не сломили их, – заявил глава государства.
По его словам, этому способствуют инициативы, такие как Bring Kids Back UA, в рамках которой удалось вернуть 2126 украинских детей.
– И мы будем продолжать эту работу. Мы привлекли сильных международных посредников, чтобы возвращать детей домой. Я благодарен каждой стране, которая присоединилась к нашей коалиции для возвращения детей.
Также Зеленский поблагодарил каждого лидера стран, которые помогают, первым леди государств, которые небезразличны и которых волнует судьба похищенных детей и отдельно команде Bring Kids Back.